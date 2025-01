Secretul din telefoanele noastre. ”Un filtru”

Mulți dintre noi tind să creadă că nu ar fi bine să folosești telefonul mobil seara, înainte de culcare, pe motiv că acest lucru ar afecta somnul.

Un medic spulberă teoria dezvăluind un truc la îndemâna oricui: utilizarea unui filtru de culoare roșie, care poate fi setat foarte ușor.

”Toată lumea zice să nu stai pe telefon seara înainte de culcare. Poți să stai, culmea. Eu, pe telefonul meu, am următoarea chestie. Am un shortcut când apăs de trei ori pe butonul de oprit telefonul. Am color filter și când fac asta, telefonul meu este absolut roșu.

Când telefonul meu arată așa, nu mă poate deranja în circuitele mele neuronale care secretă melatonină. De aceea, este mult mai bun acest filtru, care există în orice telefon, pur și simplu. Se pune un filtru de culoare peste tot ce vezi tu pe ecran”, a explicat medicul Mihail Pautov.

