„Războiul, cel puțin pentru o bună parte din instrumentele de propagandă ale Rusiei, părea că se îndreaptă spre o victorie, așteptau să sărbătorească. Lucrurile păreau să meargă bine și în SUA pentru Putin, Trump părea că se desprinde câștigător al alegerilor și nici acolo lucrurile nu mai sunt așa de bune pentru Putin. Și dintr-odată vine o operațiune, o manevră militară spectaculoasă reușește să aplice o lovitură neașteptată armatei ruse, găsind descoperit acest fragment de front, regiunea Kursk, unde în câteva zile ucrainenii au reușit să ocupe un teritoriu de mai mulți kilometri pătrați decât reușiseră rușii s-o facă săptămâni întregi, forțând cu zeci de mii de militari în regiunea Harkov, la începutul lunii mai.

Nu știm ce urmează, sunt informații foarte puține. Spre deosebire de incursiunile de anul trecut ale unor unități de voluntari rusești, (…) acum avem brigăzi, trupe regulate ucrainene. Au fost identificate după uniforme cel puțin două brigăzi. (…) Sunt unități care au luptat și în alte zone, sunt militari foarte bine antrenați, care vedem că au reușit victorii spectaculoase, să avanseze. Se îndreaptă spre Kursk, se desprind de zona de frontieră.

Inițial am crezut că e o mică incursiune care o să dureze două zile după care rușii o să respingă,. Informațiile vorbeau și inclusiv rușii vorbeau de 300 de militari ucraineni. Azi Statul Major General vorbește de 1000 de militari ucraineni, presa internațională spune că e vorba de mai multe mii de militari ucraineni. Ucrainenii nu confirmă prezența lor numeroasă în Rusia, vedem doar fragmente de video, fotografii în care trupe ucrainene reușesc să lovească cu destul de mare precizie coloane militare rusești.

Presupunerea mea că e în următoarele ore și zile vor trece granița și alte întăriri ucrainene, iar ucrainenii văd că avansează, se îndreaptă spre orașele mari ale regiunii, încearcă să atragă trupele rusești departe de linii ale frontului spre zona de nord, spre zona Kursk. Deocamdată nu se observă deplasări de trupe din Donbas spre frontul de nord. Prespunerea mea e că undeva din spate rușii vor trebui să trimită totuși întăriri, că altfel s-ar putea să asistăm într-o zi – două la ocupare de centrale atomo-electrice sau apropierea de orașul capitală a regiunii. E vorba de o reinventare a războiului de manevră, ceea ce schimbă dinamica conflictului”, a explicat istoricul, pentru B1 TV.

Acesta a insistat că ucrainenii „par să schimbe dinamica, evoluția războiului”.

Totodată, Goșu a mai susținut că nici în SUA Putin pare să nu mai aibă noroc, căci nu mai e sigur că Donald Trump va deveni noul președinte american, astfel încât să forțeze Ucraina să facă concesii.

Ucraina, poziție întărită pentru viitoare negocieri cu Rusia

„Pentru viitoarele negocieri, Ucraina intră cu o poziție mult mai întărită decât și-ar dori rușii și decât păreau observatorii să se aștepte, pentru că acest atac cu succes repurtat de ucraineni, chiar dacă această operațiune se încheie peste o săptămână cu o retragere sau cu o consolidare undeva în marginea regiunii Kursk, practic arată ceva, că armata ucraineană e extrem de bine antrenată, soldații ucraineni au un moral foarte bun dacă reușesc să facă astfel de manevre, deși mai toată lumea părea să se pună de acord că Ucraina e obosită, că va face concesii”, a mai declarat istoricul Armand Goșu pentru postul citat.

A Russian column was destroyed last night by a Ukrainian strike on the Russian town of Rylsk in Kursk Oblast. Russian military bloggers claim it was a HIMARS strike. The video shows burned trucks with dozens of bodies of Russian infantry. pic.twitter.com/lbvn3a0aN5

— Svitlana Morenets (@SvMorenets) August 9, 2024