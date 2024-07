Sheila Jackson Lee, răpusă de cancer

Sheila Jackson Lee, membră a Camerei Reprezentanţilor din SUA şi o voce puternică progresistă din Partidul Democrat, care a vorbit deschis despre drepturile afro-americanilor şi ale femeilor, a murit. Anuntul a fost facut de familia ei vineri seară pe X. Avea 74 de ani.

Jackson Lee, reprezentantă a statului Texas, a anunţat luna trecută că are cancer pancreatic şi urmează un tratament.

„O susţinătoare aprigă a oamenilor, ea era cunoscută cu afecţiune pur şi simplu drept „membră a Congresului” de către alegătorii săi, ca recunoaştere a prezenţei sale aproape omniprezente şi a faptului că s-a pus în slujba oamenilor timp de mai bine de 30 de ani”, a transmis familia ei într-un comunicat.

De-a lungul întregii ei cariere, Sheila Jackson Lee a activat pentru promovarea legislaţiei menite să abordeze justiţia socială, inegalitatea economică şi preocupările de sănătate publică.

Jackson Lee a introdus o legislaţie în Camera Reprezentanţilor pentru a face din „Juneteenth” o sărbătoare federală care comemorează sfârşitul sclaviei americanilor de culoare.

Juneteenth marchează o zi din 1865, când un general unionist a informat un grup de oameni înrobiţi din Texas că au fost eliberaţi – la doi ani după ce preşedintele Abraham Lincoln a emis Proclamaţia de Emancipare şi după încheierea Războiului Civil.

Jackson Lee a fost o susţinătoare vocală a reformei poliţiei, în contextul blocajelor din Congres, după uciderea de către poliţie în 2020 a lui George Floyd, un bărbat de culoare a cărui moarte a stârnit proteste la nivel naţional.

One of the FINAL wishes of Rep. Sheila Jackson Lee was for us to „UNITE behind the President and get to work beating Donald trump.”

We OWE it to her, and to ourselves.

Rest in Power, Congresswoman.

WE GOT THIS. 🙏💪 pic.twitter.com/OeWJPaZkUk

— BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) July 20, 2024