Și Elon Musk l-a pus la punct pe Zelenski

După reacţiile dure ale lui Donald Trump și JD Vance, a venit rândul lui Elon Musk să ia poziţie.

”Zelensky nu poate pretinde că reprezintă voința poporului ucrainean decât dacă restabilește libertatea presei și nu mai anulează alegerile”, a scris, pe X, miliardarul Elon Musk.

Zelensky cannot claim to represent the will of the people of Ukraine unless he restores freedom of the press and stops canceling elections! https://t.co/bg2SEJgT47

