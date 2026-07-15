Siegfried Mureșan contestă sondajul PSD: ”Nu are nicio legătură cu realitatea”

PSD are o lungă istorie de a publica sondaje

Mureșan arată că faptul că sondajul indică un avans de doar patru puncte procentuale al PSD în fața PNL, iar acest lucru arată că în mod real diferența ar fi chiar mai mică sau în favoarea liberalilor.

„Dacă în «sondajul» făcut la comanda PSD şi publicat astăzi, PSD are doar un avans de 4% faţă de PNL, vă puteţi da seama câte procente au, în realitate, în urma noastră. PSD are o lungă istorie de a publica sondaje care nu au nicio legătură cu realitatea”, a scris Siegfried Mureşan pe Facebook.

Acesta s-a referit la sondajul comandat de PSD şi publicat anul trecut, cu două zile înainte de alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti, în care candidatul PSD, Daniel Băluţă, era dat câştigător, cu 27%, în timp ce candidatul PNL Ciprian Ciucu avea 24%.

”PSD își poate fura singur căciula, dar pe noi nu ne păcălește”

Siegfried Mureșan a mai transmis, în final, că PSD „își poate fura singur căciula, dacă dorește, dar pe noi nu ne păcălește”.

„Două zile mai târziu, Ciprian Ciucu câştiga alegerile cu 36,16%, în timp ce Daniel Băluţă aduna 20,2% din voturi, obţinând doar locul 3. PSD îşi poate fura singur căciula, dacă doreşte, dar pe noi nu ne păcăleşte”, a arătat vicepreşedintele PNL.

Potrivit unui sondaj realizat de IRES la comanda PSD arată că, dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, AUR ar obţine 40%, urmat de PSD 21%, PNL 17% şi USR 10%.

Sondajul mai arată că 36% dintre respondenţi cred că toate partidele sunt de vină pentru situaţia politică actuală.

De asemenea, opt din zece români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar peste nouă din zece spun că țara traversează o criză politică, mai arată sondajul.

Sondajul a fost realizat în perioada 29 iunie – 2 iulie 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.002 persoane adulte, reprezentativ la nivel național. Marja maximă de eroare este de ±3,1%.