Simion s-a coordonat doar parțial cu Georgescu. Refuză să se asocieze cu PSD sau PNL

„Ne dorim întoarcerea la români, ne dorim alegeri anticipate, cu siguranță vor arăta altă arhitectură politică”, a declarat George Simion într-o conferință de presă susținută luni.

Parlamentarii AUR vor vota orice moțiune de cenzură și vor depune și ei una.

„Vom vota o eventuală moțiune și vom depune și noi pe a noastră”, a declarat Simion.

Acesta a comentat și declarațiile șefului senatorilor PSD, care susține că social-democrații iau în calcul să depună o moțiune nouă de cenzură.

„Nu mai putem avea încredere în ce spune domnul Zamfir. A spus că va vota moțiunea simplă împotriva lui Buzoianu, nu mai putem avea încredere în ce spune domnul Zamfir. Nu avem certitudinea că nu o să vină un mesaj codificat de la Bruxelles.”

Simion ia retorica lui Georgescu

Planul AUR coincide parțial cu cel al liderului suveranist Călin Georgescu. Formațiunea vrea un guvern de „reconciliere” până la alegeri anticipate. Totuși, AUR nu ia în calcul să intre într-o Coaliție cu PSD sau PNL.

„Planul este să avem un guvern de reconciliere până la anticipate, în care să punem pe primul loc economia”, a mai spus Simion.

Întrebat cine ar face parte din acest guvern, dacă AUR nu vrea cu PSD și PNL, Simion a pasat subiectul către Călin Georgescu. AUR crede că CG trebuie să decidă cine ar face parte dintr-un astfel de executiv până la anticipate.

Totodată, liderul AUR i-a acuzat pe cei de la PACE de „amatorism” pentru că n-au reușit să coordoneze moțiunea lor de cenzură cu cea a AUR.?

Își asumă Simion să fie premier?

„Nu știu despre ce moțiune PACE este vorba, singura moțiune a opoziției este cea anunțată de noi. Mi se par demersuri amatoriale. Ar trebui și în opoziție să ne profesionalizăm.”

Simion a fost întrebat și dacă și-ar asuma funcția de premier. Liderul AUR l-a băgat însă pe Georgescu la înaintare, dar nu ca premier, ci ca președinte. Liderul AUR a sugerat că are mai multe variante pentru a conduce un executiv.

„Este prematur să fac nominalizări pentru funcția de premier. Am mai mulți oameni în spatele meu, mai valoroși decât cei despre care am auzit în spațiul public. Domnul Georgescu a fost ales ca președinte.”

Liderul suveranist Călin Georgescu e de părere că executivul României ar trebui să fie unul de „reconciliere națională”. Georgescu propune un guvern format din cele trei partide care au obținut cele mai mari procente la Alegerile Parlamentare din 2024: PSD, AUR și PNL.

„România, aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie în cel mai scurt timp de un Guvern de Reconciliere Națională. Înseamnă că primele trei partide pe care poporul român le-a votat masiv trebuie să refacă România economic și moral. Nu judec pe nimeni”, a spus recent Georgescu la Realitatea Plus.

Liderul suveranist a explicat argumentele pentru care fiecare dintre primele trei partide din legislativ ar trebui să facă parte dintr-un nou executiv, pe lângă încrederea populară de care au parte.

„Luându-le metodic: PSD este cel mai mare; fiecare a făcut câte puțin bine, primarii lor sunt botezați ortodocși, iar în balanța lui Dumnezeu atârnă și acest „puțin bine”. Apoi, Partidul AUR: este un partid tânăr, n-a fost la putere, nu putem confuza lumea spunând că n-a făcut bine. George Simion s-a luptat pentru suveranism, iar acest lucru trebuie apreciat. Al treilea este PNL”, a zis Georgescu, conform Ziare.com.

Liderul suveranist crede că o alianță de acest fel ar trebui să existe. „Aceste trei partide, în ordinea aleasă de popor, pot contribui la refacerea țării într-un moment de mare criză.”

De ce nu USR și UDMR

Călin Georgescu a explicat de ce nu include UDMR sau USR într-un astfel de legislativ. Acesta consideră că în momente de cumpănă, votul trebuie să ghideze executivul.

„Am spus primele trei, bazându-mă pe votul masiv al românilor… Într-o situație de criză, trebuie luat în calcul votul suveran.”

Georgescu a refuzat ideea de guvern minoritar. „Exact așa: Reconciliere Națională.”