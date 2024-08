Șoc la un miting în Germania. Momentul a fost surprins de camere

Politiciana germană Sahra Wagenknecht, cunoscută pentru atitudinea ei anti-Zelenski și pro-Putin, a fost atacată cu vopsea în timpul unui miting de campanie.

Atacul cu vopsea a obligat-o pe politiciana populistă de extremă stângă Sahra Wagenknecht, fondatoarea partidului Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW) din Germania, să iasă de pe scenă la un miting electoral joi, în landul Turingia din estul ţării, transmite dpa.

Ea a fost atinsă doar puţin şi a revenit după scurt timp, a relatat un fotoreporter al agenţiei respective, prezent la incidentul de la Erfurt.

Forţele de securitate au reţinut un suspect, iar poliţia a comunicat că desfăşoară o anchetă pentru daune materiale şi pentru atentat la imagine, fără a exclude o motivaţie politică a atacului.

Ofiţerul de presă al BDW pentru Turingia, Steffen Quasebarth, a declarat că şefa partidului a fost atinsă de vopsea pe cap, pe gât şi în partea de sus a corpului, însă se simte bine în urma incidentului şocant. Oficialul local a adăugat că atacatorul a folosit o seringă de tip medical.

Wagenknecht a scris joi pe platforma online X că este recunoscătoare pentru multele manifestări de interes faţă de starea sa şi a dat asigurări că nu are probleme. „Sunt bine. Sunt un pic şocată. Dar nu vă faceţi griji: nu vom fi intimidaţi!”, a afirmat ea.

Politiciana a rupt legăturile cu fostul ei partid, formaţiunea extremistă Die Linke (Stânga), din cauza opiniilor ei populiste de extremă dreaptă privind imigraţia şi alte subiecte fierbinţi din domeniul social. În general, ea este de stânga în chestiunile economice şi a făcut campanie împotriva sprijinului militar acordat Ucrainei de Germania. Şi-a fondat propriul ei partid în ianuarie anul acesta.

Alegătorii din Turingia urmează să voteze duminică pentru formarea noului legislativ al landului.

German politician Sahra Wagenknecht, known for her anti-woke, anti-Zelensky, and pro-Putin stance, was attacked with paint during a campaign rally. pic.twitter.com/NQtbF9xVgv

— Russian Market (@runews) August 29, 2024