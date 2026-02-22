Sondaj CURS: Direcție greșită pentru București, luptă strânsă între PSD, AUR și PNL

Rezultatele arată că priorităţile bucureştenilor sunt legate în principal de mobilitate urbană, costuri şi servicii publice esenţiale.

De L.V.
PSD este pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerilor locale în Capitală, cu o cotă de 22%, urmat de AUR, PNL şi USR, conform unui sondaj CURS realizat în luna februarie şi făcut public duminică. Aproape un sfert ditre cei chestionaţi consideră că principala problemă care trebuie rezolvată este cea legată de aglomeraţie şi de trafic, în timp ce 16% consideră că impozitele şi taxele reprezintă problema care trebuie rezolvată.

În ipoteza organizării unor alegeri locale duminica viitoare

  • Partidul Social Democrat ar obţine 22% din voturile bucureştenilor
  • Alianţa pentru Unitatea Românilor –  20%
  • Partidul Naţional Liberal este cotat cu 18%
  • Uniunea Salvaţi România cu 17%
  • SENS ar obţine 5%
  • SOS România – 5%
  • Partidul Naţionalist Reformarea României (Piedone) –  4%
  • Partidul Oamenilor Tineri şi REPER –  3%.
  • Alte formaţiuni ar strânge 3%.

”Distribuţia voturilor arată o competiţie strânsă între principalele formaţiuni politice şi o fragmentare accentuată a opţiunilor electorale în Capitală”, este concluzia autorilor sondajului.

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ BUCUREŞTIUL

Întrebaţi care este principala problemă ce ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală, bucureştenii indică

  • traficul şi aglomeraţia  – 24% dintre respondenţ
  • impozitele şi taxele –  16%
  • problema apei calde şi a termoficării – 14%
  • Curăţenia şi salubritatea -10%
  • sistemul de sănătate –   10%
  • infrastructura –  8%
  • poluarea – 7%
  • nivelul de trai  – 6%

DIRECŢIA ÎN CARE SE ÎNDREAPTĂ BUCUREŞTIUL 

  • 65% dintre bucureşteni consideră că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită
  • 28% consideră că direcţia este bună
  • 7% nu se pronunţă

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ de 1069 respondenţi, populaţie adultă rezidentă în Bucureşti, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost colectate în perioada 12–20 februarie 2026 şi validate pe baza ultimelor statistici INS, fiind ponderate în funcţie de structura de vârstă a electoratului.

