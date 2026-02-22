În ipoteza organizării unor alegeri locale duminica viitoare
- Partidul Social Democrat ar obţine 22% din voturile bucureştenilor
- Alianţa pentru Unitatea Românilor – 20%
- Partidul Naţional Liberal este cotat cu 18%
- Uniunea Salvaţi România cu 17%
- SENS ar obţine 5%
- SOS România – 5%
- Partidul Naţionalist Reformarea României (Piedone) – 4%
- Partidul Oamenilor Tineri şi REPER – 3%.
- Alte formaţiuni ar strânge 3%.
”Distribuţia voturilor arată o competiţie strânsă între principalele formaţiuni politice şi o fragmentare accentuată a opţiunilor electorale în Capitală”, este concluzia autorilor sondajului.
PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ BUCUREŞTIUL
Întrebaţi care este principala problemă ce ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală, bucureştenii indică
- traficul şi aglomeraţia – 24% dintre respondenţ
- impozitele şi taxele – 16%
- problema apei calde şi a termoficării – 14%
- Curăţenia şi salubritatea -10%
- sistemul de sănătate – 10%
- infrastructura – 8%
- poluarea – 7%
- nivelul de trai – 6%
Rezultatele arată că priorităţile bucureştenilor sunt legate în principal de mobilitate urbană, costuri şi servicii publice esenţiale.
DIRECŢIA ÎN CARE SE ÎNDREAPTĂ BUCUREŞTIUL
- 65% dintre bucureşteni consideră că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită
- 28% consideră că direcţia este bună
- 7% nu se pronunţă
Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ de 1069 respondenţi, populaţie adultă rezidentă în Bucureşti, cu vârsta de 18 ani şi peste.
Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.
Datele au fost colectate în perioada 12–20 februarie 2026 şi validate pe baza ultimelor statistici INS, fiind ponderate în funcţie de structura de vârstă a electoratului.
1 comentariu
bucuresteni ii rezolva psd-aur!
Mai imprumutam 135 miliarde euro si mai amenajem doua linii de biciclete!