În ipoteza organizării unor alegeri locale duminica viitoare

Partidul Social Democrat ar obţine 22% din voturile bucureştenilor

Alianţa pentru Unitatea Românilor – 20%

Partidul Naţional Liberal este cotat cu 18%

Uniunea Salvaţi România cu 17%

SENS ar obţine 5%

SOS România – 5%

Partidul Naţionalist Reformarea României (Piedone) – 4%

Partidul Oamenilor Tineri şi REPER – 3%.

Alte formaţiuni ar strânge 3%.

”Distribuţia voturilor arată o competiţie strânsă între principalele formaţiuni politice şi o fragmentare accentuată a opţiunilor electorale în Capitală”, este concluzia autorilor sondajului.

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ BUCUREŞTIUL

Întrebaţi care este principala problemă ce ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală, bucureştenii indică

traficul şi aglomeraţia – 24% dintre respondenţ

impozitele şi taxele – 16%

problema apei calde şi a termoficării – 14%

Curăţenia şi salubritatea -10%

sistemul de sănătate – 10%

infrastructura – 8%

poluarea – 7%

nivelul de trai – 6%

Rezultatele arată că priorităţile bucureştenilor sunt legate în principal de mobilitate urbană, costuri şi servicii publice esenţiale.

DIRECŢIA ÎN CARE SE ÎNDREAPTĂ BUCUREŞTIUL

65% dintre bucureşteni consideră că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită

28% consideră că direcţia este bună

7% nu se pronunţă

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ de 1069 respondenţi, populaţie adultă rezidentă în Bucureşti, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost colectate în perioada 12–20 februarie 2026 şi validate pe baza ultimelor statistici INS, fiind ponderate în funcţie de structura de vârstă a electoratului.