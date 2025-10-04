Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reținut, sâmbătă, în Salonic. Informația a fost confirmată de Poliția Capitalei, care a transmis că a colaborat cu autoritățile din Grecia pentru reținerea sa.

În urma cooperării internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Grecia, un bărbat de 73 de ani a fost localizat și reținut sâmbătă, 4 octombrie 2025, în apropierea aeroportului din Salonic.

„Pe numele acestuia a fost emis mandat de executare a pedepsei cu închisoarea la 13 mai 2022, de Tribunalul București, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani, pedeapsa fiind de 10 ani și 8 luni de închisoare. Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor”, a anunțat Poliția Română.

Instituția precizează că „pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare elene, persoana să fie predată autorităților române“.