Toate petele din CV-ul ministrului Șerban: ani lipsă de liceu, exmatriculat din facultate, curs la Academia de Apărare

Cotidianul a pus cap la cap informațiile pe care le-a obținut din răspunsuri oficiale și de la ministru și vă prezintă cum ar fi trebuit să arate, de fapt, secțiunea educație din CV-ul lui Ciprian Șerban.
Ministrul care nu mai știe când a fost student sau dacă a fost exmatriculat
În ceea ce privește studiile liceale, Ciprian Șerban a notat că a urmat cursurile Liceului Teoretic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamț, între 2000 – 2003. A urmat un an de pauză, pentru ca mai apoi să scrie în CV că a studiat și la Liceul Teoretic Roznov, între 2004 – 2006.
Aici, intervine, însă o greșeală, recunoscută și de Ciprian Șerban și demonstrată chiar de diplomele puse de acesta la dispoziție. Mai exact, ministrul a finalizat studiile la liceul din Roznov în 2005, an în care a susținut și bacalaureatul.
Următoarea instituție de învățământ notată în CV de Ciprian Șerban este Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași. Ministrul Transporturilor a menționat în toate CV-urile publice că a studiat acolo între 2008-2009. Universitatea susține, însă, că Ciprian Șerban a fost studentul său între 2005-2006 și că a fost exmatriculat în octombrie 2006, pentru neprezentare la cursuri.
În momentul în care a intrat la facultate, ministrul avea 20 de ani. Contactat de Cotidianul pentru documentarea materialului publicat joi, Ciprian Șerban a precizat că nu mai știe exact când a fost student la Iași sau dacă a fost exmatriculat.
Student la 27 de ani. Master când a devenit deputat
După șase ani, în 2012, Ciprian Șerban devine studentul Academiei de Studii Economice, la vârsta de 27 de ani. Potrivit diplomelor publicate de acesta, a studiat la distanță, la centrul teritorial din Piatra Neamț. Licența a obținut-o în 2015, la finalizarea studiilor.
Nu dă imediat la master, ci urmează Programul Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Management și Leadership, între 2015-2016, tot la ASE. Tot aici face și masterul, între 2016-2018, pe vremea când era deja deputat.
Ultima mențiune referitoare la educația sa este că în 2018 a urmat un program postuniversitar de securitate și bună guvernare la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.
Piesele de puzzle, puse în ordine de Cotidianul
Punând cap la cap toate aceste informații, capitolul educație din CV-ul ministrului s-ar rezuma astfel:
🔴2000 – 2003: Liceului Teoretic „Gheorghe Cartianu”, Piatra Neamț
🔴un an pauză
🔴2004 – 2005: Grupul Școlar Roznov
🔴2005 – 2006: Facultatea de Științe Politice, Universitatea „Petre Andrei” din Iași (exmatriculat în octombrie 2006)
🔴șase ani de pauză
🔴2012 – 2015: Academia de Studii Economice (la distanță, Piatra Neamț)
🔴2015-2016: Programul Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Management și Leadership (ASE)
🔴2016-2018 (deputat la primul mandat): master, ASE
🔴2018: Program postuniversitar de securitate și bună guvernare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.
1 comentariu
avut PSD un premier cu doctorat dar care si-a pierdut diploma de bacauleat!
Aia cu doua doctorate la Sorbona, nu e buni don-le.
Sa plece din tara, avem dotorii nostrii!