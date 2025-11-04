Tragedia din Italia. Zi de doliu la Roma, în memoria lui Octav Stroici

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a decis să declare ziua de 5 noiembrie zi de doliu în oraş, în memoria românului mort în apropierea Colosseumului şi a Forului Roman.

Steagurile vor fi arborate în bernă pe toate clădirile municipale, în semn de doliu, precizează Primăria Romei pe site-ul propriu.

„Roma este alături de familia, colegii şi toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea acestei pierderi tragice”, anunţă Primăria din Roma,Roberto Gualtieri.

Va fi zi de doliu miercuri în semn de condoleanţe după moartea lui Octav Stroici, muncitorul care lucra la restaurarea Torre dei Conti şi care a murit la spital, în timpul nopţii de luni spre marţi, după ce a fost scos de sub dărâmături la mai bine de 11 ore de la prăbuşirea turnului.

„Îmi exprim condoleanţele sincere pentru moartea lui Octav Stroici, muncitorul care a fost victima prăbuşirii Torre dei Conti. În numele Romei şi al meu personal transmit gândurile mele sincere familiei sale, colegilor şi tuturor celor care i-au fost apropiaţi”, a afirmat edilul.

Echipele de salvare care au intervenit au fost felicitate

„Aş dori să mulţumesc pompierilor, poliţiei şi echipelor de salvare care au intervenit cu mare profesionalism şi dedicare într-o situaţie atât de complexă şi dramatică”, a mai spus primarul Romei.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, era originar din Suceava, dar locuia de mulţi ani în Italia împreună cu familia şi lucra în construcţii, fiind muncitor calificat, inclusiv la restaurarea unor clădiri sau monumente istorice.

El a murit luni noapte, într-un spital din Roma, la scurt timp după ce echipele de salvare l-au scos de sub dărâmături, după mai bine de 11 ore de la prăbuşirea parţială a turnului medieval aflat în renovare.

A fost o operaţiune extrem de amplă, însă viaţa românului nu a putut fi salvată.

Zeci de salvatori au participat cu drone şi instrumente de înaltă tehnologie, inclusiv un dispozitiv uriaş de aspirare a molozului.

Luni dimineaţă, o parte a turnului medieval s-a prăbuşit, în timp ce mai mulţi muncitori, între care şi Octav Stroici, lucrau în interiorul edificului.

Doi dintre muncitori au scăpat teferi, iar un altul, un italian originar din Cosenza, a fost rănit grav, în prezent fiind în spital cu fracturi.

Stroici, care se afla la primul etaj al clădirii în momentul prăbuşirii, a fost prins sub dărâmături.

Deși stăpânit de groaza de a fi îngropat sub dărâmături, el a comunicat în permanenţă cu salvatorii, care au încercat să-l scoată în viaţă.

Ore în şir, salvatorii sosiţi la faţa locului au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a-l scoate pe român de sub tonele de moloz.

Premierul Italiei, Georgia Meloni, a transmis condoleanţe pentru „moartea tragică” a românului şi şi-a exprimat „profunda tristeţe”.

„În numele meu şi al guvernului, îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a fost victima prăbuşirii Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familia şi colegii săi în acest moment de suferinţă de nedescris”, a scris Georgia Meloni pe X.

Președintele Nicușor Dan a transmis și el un mesaj la aflarea veștii decesului muncitorului român.

”Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate.”, a transmis președintele Nicușor Dan pe contul de X.

Bolojan, mesaj după decesul muncitorului român

”Am sperat cu toţii, până în ultima clipă, că va fi salvat compatriotul nostru prins în clădirea prăbuşită ieri la Roma. Echipele de salvare, în condiţii extrem de periculoase, au reuşit să îl scoată de sub dărâmături după 12 ore de eforturi, dar pentru el a fost prea târziu”, a transmis, marţi, premierul.

Torre dei Conti este un turn fortificat medieval din Roma, situat în apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman. Construit în secolul al XIII-lea, turnul era unul dintre cele mai impresionante fortificaţii care dominau Roma medievală.

Clădirea a fost ridicată de Papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa la începutul secolului al XIII-lea şi era iniţial de două ori mai înaltă, dar a fost redimensionată după pagubele provocate de cutremurele din secolele al XIV-lea şi al XVII-lea.