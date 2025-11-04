”Am sperat cu toţii, până în ultima clipă, că va fi salvat compatriotul nostru prins în clădirea prăbuşită ieri la Roma. Echipele de salvare, în condiţii extrem de periculoase, au reuşit să îl scoată de sub dărâmături după 12 ore de eforturi, dar pentru el a fost prea târziu”, a transmis, marţi, premierul.

El a transmis un mesaj şi pentru familia românului: ”Condoleanţe familiei şi celor care l-au cunoscut, mulţumiri echipelor italiene de salvare pentru curajul cu care au intervenit”.

Octav Stroici a fost eliberat la ora locală 23:00 (22:00 GMT), la aproape douăsprezece ore după ce o secţiune a Torre dei Conti, situată la marginea celebrului Forum Roman şi în apropierea Colosseumului, s-a prăbuşit şi l-a prins sub dărâmături. Inima lui s-a oprit în ambulanţă, iar medicii de la spitalul la care a fost transportat de urgenţă nu au reuşit să-l salveze.

Originar din Suceava, muncitorul locuia la periferia Romei. Soţia sa a urmărit eforturile de salvare ale pompierilor împreună cu ambasadoarea României la Roma, Gabriela Dancău, relatează Corriere de la Sera.

Stroici efectua lucrări de conservare la turnul medieval care face parte din Forumul Roman, unul dintre cele mai aglomerate obiective turistice ale oraşului. Însă această clădire era goală şi abandonată de mulţi ani.

Preşedintele Nicuşor Dan şi oficialii Ministerului de Externe au transmis, de asemenea, mesaje. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a publicat, la rândul ei, o postare pe contul său de Facebook.

O parte dintr-un turn medieval situat în apropierea celebrului Colosseum din Roma s-a prăbușit în cursul zilei de luni, în timpul unor lucrări de renovare. Turnul face parte dintr-un ansamblu istoric de clădiri aflat în imediata vecinătate a Colosseumului, inclus în zona de protecție a patrimoniului mondial UNESCO.