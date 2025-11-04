Octav Stroici avea 66 de ani și alesese Italia să-i fie noua casă acum câțiva ani. Românul locuia alături de familia sa în Monterotondo, chiar lângă Roma. Iubea marea, iar pe pagina sa de Facebook, românul postase o fotografie care îl arată cum admira dintr-un port marea alături de soția sa, cu care s-a căsătorit pe 26 aprilie 2021. Colegii săi spun că era un om harnic, liniștit și respectat de toți. Tragedia a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate de români în stare de șoc.

Scos dintre dărâmături după 11 ore

Timp de 11 ore, bărbatul, originar din Suceava, nu a fost lăsat singur un moment. Pe lângă medici, pompieri şi locuitori din zonă, a mai avut un înger păzitor soţia lui. Femeia a urmărit cu sufletul la gură întreaga intervenţie.

În Monterotondo, localitatea unde bărbatul locuia, românii din comunitate s-au mobilizat pentru a-l ajuta să fie adus acasă, acolo unde familia îl așteaptă cu lacrimi în ochi. La locul tragediei s-au adunat zeci de oameni, localnici, salvatori și oficiali italieni, impresionați de lupta dusă de românul care nu a vrut să renunțe. Soția lui, prezentă pe tot parcursul intervenției, a refuzat să plece, stând neclintită lângă ruine până în momentul în care ambulanța a pornit spre spital.

Cum s-a produs tragedia

Tragedia s-a produs în inima capitalei italiene, în apropiere de Colosseum, acolo unde echipele de muncitori lucrau la restaurarea unuia dintre cele mai importante monumente medievale din Roma. Într-o clipă de neatenție sau dintr-o cauză încă necunoscută, o bucată din turnul Torre dei Conti s-a prăbușit, surprinzându-l pe muncitorul român sub dărâmături.

Echipele de salvare au intervenit imediat și au reușit să-l scoată în viață, după multe ore de agonie. A fost transportat de urgență la spital, dar, din cauza rănilor grave, medicii nu au mai putut face nimic . Un medic a reuşit să îi trimită o mască de oxigen şi i-a administrat un analgezic pentru a-i uşura suferinţa. Jurnaliştii din peninsulă mai scriu că românul a fost protejat şi de un scut improvizat din scânduri pe care pompierii le aşezaseră deasupra lui înainte de a doua prăbuşire, când au fost nevoiţi să se îndepărteze.

Reacție premierul Italiei

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis condoleanțe familiei și a vorbit despre „un sacrificiu dureros al unui om care muncea pentru a păstra vie istoria Romei” . Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului, în timp ce reprezentanții Ambasadei României la Roma au anunțat că oferă sprijin familiei pentru repatrierea trupului neînsuflețit.

Istoatia Turnul Torre dei Conti

Înalt de 29 de metri, Turnul Torre dei Conti, a fost ridicat în secolul al 13-lea de fratele Papei Inoceţiu al III-lea, ca reşedinţă fortificată pentru familia sa. Se află pe Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia din centrul orașului la Colosseum. Clădirea a găzduit şi birourile primăriei Romei, dar este închisă publicului încă din 2006, din cauza riscului de prăbuşire. Se afla într-un proces de reabilitare de aproape 7 milioane de euro şi trebuia să fie gata anul următor.