Traseist trecut pe la cinci partide, cu avere colosală, și-a găsit locul în fruntea partidului lui Dan Voiculescu

Trecut pe la nu mai puțin de cinci partide, doctor al Facultăţii de Filosofie din Iași, Alexandru Băişanu a fost profesor la Liceul de Arte Suceava, iar din 2004 devine conferențiar la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.

Băișanu și-a început cariera politică în rândul PNL Suceava, filială pe care a condus-o și care l-a propulsat în funcția de subprefect al județului, ulterior și în cea de prefect între 2004-2007, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților.

Băișanu face saltul în politica mare după ce, în 2012, obține un loc de deputat în Parlamentul României pe listele Uniunii Social Liberale (USL), mariaj consfințit la vremea aceea de Victor Ponta (PSD) și Crin Antonescu (PNL).

Și-a mufat rudele în funcții publice

Jurnaliștii de la Adevărul scriau în 2014 că Ştefan Alexandru Băişanu a strâns din senin o avere de un milion de euro, totul cu ajutorul unei reţele de rude instalate în funcţii de conducere în instituţiile publice din Suceava.

Concret, în 2013, imediat după victoria USL, Adela Băişanu, soția sa, a devenit preşedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Suceava.

Băișanu a avut grijă și de cumătrii lui. Marius Zmău devenise președinte al organizaţiei municipiului Suceava a PNL, iar Ovidiu Doroftei, un alt cumătru al lui Băișanu, a ajuns prefect și ulterior viceprimar al municipiului Suceava.

Ioan Gelu Tomăscu, un alt cumătru al lui Băişanu, a ajuns director al unităţii judeţene a Regiei Autonome de Administrare a Patrimoniului şi Protocolului de Stat (RA-APPS), iar Vasile Lătiș, șeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, mai arată sursa citată.

Schimbă partidele ca „vodă prin lobodă”

În 2016, an electoral, pleacă din PNL și se înscrie în Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE), partidul tractat de Călin Popescu Tăriceanu. Candidează fără succes la primăria Suceava, însă obține un nou mandat de deputat pe listele ALDE.

În septembrie 2019, Băișanu își dă demisia din ALDE și grupul de la Camera Deputaților se desființează. Activează o scurtă perioadă ca deputat neafiliat, iar în 2020 se alătură grupului PSD din Camera inferioară a Parlamentului.

La începutul anului 2020, pe Băișanu îl regăsim în partidul Forța Națională, desprins din ALDE și avându-l ca lider pe Teodor Meleșcanu, potrivit unui document al Autorității Electorale Permanente.

Sub aripa lui Dan Voiculescu

Pleacă din Forța Națională câteva luni mai târziu, pentru a se înscrie în PUSL, partid fondat de mogulul media Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani de închisoare cu executare în dosarul ICA. Partid fără tracțiune electorală, Băișanu rămâne în afara Parlamentului în legislatura 2020-2024, însă își găsește rapid un loc pe listele SOS România, partidul Dianei Șoșoacă.

Candidează și obține un loc de deputat în 2024. Nu rezistă mult în mariajul cu SOS România și pleacă în februarie 2025 din partidul Dianei Șoșoacă și revine în PUSL. Recent, la Congresul din februarie, Băișanu a primit funcție de conducere, aflându-se în capul listei în ceea ce se numește „Nucleul central al conducerii” PUSL, imediat sub fondatorul partidului, Dan Voiculescu.

În legislatura 2024-prezent, Băișanu a fost mai mult mut în Parlament. A avut doar două luări de cuvânt de la pupitrul Camerei Deputaților: una la depunerea jurământului și una la momentul în care și-a anunțat demisia din SOS România, potrivit site-ului Camerei Deputaților.

Baltă de peste 30.000 mp în localitatea lui Eminescu

Alexandru Băișanu are în conturi aproximativ 60.000 de euro, potrivit declarației de avere depuse în ianuarie 2025 și aferentă anului fiscal 2024.

Are cinci case de locuit și de vacanță, toate în județul Suceava, cu o suprafață ce însumează peste 1.100 de metri pătrați. El mai deține și o baltă privată – luciu de apă – de 30.800 de metri pătrați în localitatea natală a lui Mihai Eminescu – Ipotești.

El mai are metale prețioase, colecție de tablouri, cărți, timbre, obiecte de numismatică și ceasuri în valoare de peste 50.000 de euro.

De asemenea, a împrumutat în nume personal două societăți comerciale cu peste 60.000 de euro. Băișanu a luat și un împrumut în 2016 de la CAR, în valoare de 40.672 de lei, și deține două autoturisme marca Renault și Subaru.