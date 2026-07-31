Trump îl contrazice pe Zelenski: ”Trebuie să fim atenți cui acordăm licența Patriot”

Preşedintele Donald Trump a declarat pentru Financial Times că nu s-a hotărât încă dacă va permite Ucrainei să producă rachete interceptoare sol-aer de tip Patriot. Aceasta pune sub semnul întrebării dorința Washingtonului de a satisface una dintre prioritățile Ucrainei. Pune însă sub semnul întrebării și strategia de comunicare a președintelui Volodimir Zelenski.

După întâlnirea sa de la Casa Albă cu Trump, pe 27 iulie, Zelenski a declarat, la Fox News, că președintele SUA a acceptat să acorde Ucrainei licențele pentru fabricarea Patriot. ”Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu preşedintele Trump. A acceptat să ne dea licenţe”, a spus liderul de la Kiev, într-un interviu pentru Fox News.

Trump temperează promisiunea invocată de Zelenski

În interviul ulterior pentru Financial Times, Trump a spus însă doar că ”analizează” această chestiune. ”Este o armă cu adevărat extraordinară şi trebuie să fim puţin atenţi cui acordăm licenţa. De fapt, noi nu acordăm licenţe pentru echipamente”, a spus Trump. Trump a mai declarat pentru FT că atenţia sa se concentrează pe încheierea războiului Rusiei în Ucraina, adăugând că cei doi emisari ai săi, Jared Kushner şi Steve Witkoff, vor vizita Ucraina pentru prima dată în zilele următoare. ”Pe scurt, vrem ca războiul dintre Ucraina şi Rusia să se încheie”, a spus el. ”Nu caut rachete. Căutăm pacea”, a arătat el.

În timpul summitului NATO de la Ankara, Trump a declarat că va permite Ucrainei să își fabrice propriile rachete Patriot. ”O păsărică mi-a spus acest lucru, despre faptul că le vom acorda dreptul de a produce rachete Patriot”, a declarat Trump în timpul unei conferințe de presă comune cu Zelenski, la summitul NATO de la Ankara. ”Le vom acorda o licență pentru a fabrica rachete Patriot. În acest fel, nu veți mai putea să vă plângeți că nu le oferim suficiente”, a adăugat Trump. Atunci, în conferința de presă comună cu Zelenski, Trump a recunoscut că nu a informat încă despre această decizie companiile care produc aceste rachete – producătorii americani de armament Raytheon și Lockheed Martin.

Licența nu rezolvă lipsa interceptoarelor

Fie că rachetele ar fi fabricate in SUA sau Ucraina, Kievul are nevoie de ele ”ieri”, a spus președintele Zelenski, în timpul vizitei in SUA. Zelenski a declarat că i-a cerut președintelui Donald Trump un ”pachet de iarnă” constând în 300 de interceptoare Patriot, pentru a ajuta Ucraina să facă față atacurilor Kremlinului în războiul cu Rusia. Zelenski a spus că procesul fabricării in Ucraina ar dura prea mult ar dura prea mult, relatează Axios. Însă, potrivit Axios, administrația Trump susține că interceptoarele sale sunt păstrate pentru un posibil conflict cu Iranul. Este nesigura inclusive livrarea celor 300 de interceptoare solicitate de Zelenski.

Producția în Ucraina, între riscuri militare și blocaje industriale

O analiză publicată de Responsible Statecraft arată că, dacă Ucraina ar începe să producă rachete Patriot, noile fabrici ar deveni ținte prioritare pentru Rusia. Kievul ar folosi o parte din interceptoarele existente pentru a le apăra. În plus, producția este limitată de lipsa materiilor prime esențiale – minerale critice, motoare și componente electronice de înaltă precizie. O licență nu ar elimina aceste blocaje, ci le-ar agrava. Producatorii din Ucraina ar asambla rachetele folosind componente importate, nu le-ar produce integral.

Armata SUA a încheiat un contract în valoare de până la 58,6 miliarde de dolari cu compania Lockheed Martin, pentru producția de rachete interceptoare Patriot, relatează Reuters. Lockheed Martin își va tripla capacitatea de producție pentru Patriot, până la sfârșitul anului 2030.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), a estimat că armata americană a rămas cu doar o treime din stocul de rachete Patriot pe care îl avea înaintea războiului cu Iranul.