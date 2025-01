Tudor Mușat, de la B1Tv, nu vrea ”să schimbe tonul„

Tudor Mușat, realizatorul emisiunii din Prime-Time, părăsește după șapte ani B1 TV și spune că nu intenționează să continue cu alte proiecte în colaborare cu B1 TV.

„În acest moment nu mă interesează niciun alt proiect cu B1 TV”, a spus jurnalistul.

De asemenea, el a anunțat că şi-a reluat emisiunile de la Europa FM, „Piața Victoriei”, şi continuă seria de podcasturi „This is the story” şi „This is the political story”.

„Abordarea, diferită de cea jurnalistică de până acum, direcția pe care şi-o propune postul pentru această emisiune de Prime-Time, discursul și tonul pe care și le dorește, diferite și ele de valorile promovate până acum, nu sunt elemente cu care să rezonez profesional și personal”, a declarat Mușat.

El a mai adăugat că: „Invocarea nevoii de audiență mai mare nu ar trebui să justifice, în opinia mea, recurgerea la modelul celor două televiziuni de pe piață care practică un anume tip de discurs”.

Voci din piață întreabă dacă B1 TV devine post „suveranist” și dacă modelul de piață la care se referă jurnalistul are legătură cu Realitatea Plus sau România TV.

Laura Chiriac este noua moderatoare a emisiunii din Prime-Time.

Chiriac a lucrat în mai multe redacții, Realitatea TV, Antena 3, şi România TV, a fost membră ALDE şi consilier al premierului Victor Ponta, înainte de a se alătura B1 TV în august 2021.

Contactat de Paginademedia.ro, Sorin Oancea, acționarul B1 TV, a explicat că decizia este rezultatul unei schimbări în obiceiurile de consum TV. „Piața se schimbă, obiceiurile de consum TV se modifică, la rândul lor. Trebuie să ne adaptăm şi noi, ca televiziune de ştiri, acestei situații de fapt. Avem toată încrederea că şi realizatorii vor înțelege aceste lucruri”, a declarat Oancea.