Udrea bagă capu-n poză. Când ne zicea ea…

Elena Udrea, aflată în spatele gratiilor, profită de dezbaterea din sport despre bazinele de înot, pentru a se victimiza.

Udrea susține că cei care spun acum că este nevoie de investiții în urmă cu 10 ani o criticau pentru proiectele demarate si reia ideea că „a fost băgată la pușcărie pentru sport”.

„Unii dintre cei care acuză azi, lipsa condițiilor potrivite pentru pregătirea sportivilor români, în special a bazinelor de înot în contextul câștigării a celor 2 medalii la Olimpiadă de către David Popovici, sunt chiar aceeași care ma criticau zilnic pentru proiectele pe care le-am finanțat ca Ministru între 2009-2012: bazine de înnot, săli de sport, săli polivalente, patinoare, pârtii de schi.

Atunci, bazinele de înot erau pentru ei o cheltuială inutilă, fără sens, o risipă, un moft a lui Udrea care finanțează ”tichii de mărgăritar”. Acum se plâng că nu face nimic clasa politică pentru înotul românesc ! Uite că am făcut si inaugurat eu bazine de înot: la Brăila – de unde era Camelia Potec; la Târgu Mureș, la Brașov, la Câmpina, la Dinamo, la Steaua și altele, peste 20 de bazine la acel moment în toată țara.

Și la ce mi-a folosit, ca să zic așa ?!

Ba mai mult, pentru că am organizat cel mai mare eveniment sportiv făcut vreodată la București în 2011 – Gala Internațională de Box – în care Lucian Bute a devenit campion mondial, am primit de la Kovesi – Coldea –Dumbravă 6 ani de pușcărie căci, așa cum spune Kovesi în Rechizitoriul DNA am obținut în această gală ceva ce înseamnă pentru un om politic mai mult decât un câștig material, ”Am primit aplauze!”, a scris Udrea.