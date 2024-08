Un sportiv a murit chiar în timpul concursului. Video şocant

Un sportiv sârb a murit în timp ce participa la o probă de înot din cadrul CrossFit Games, în Texas.

Lazar Dukic avea vârstă de 28 de ani. El concura joi dimineaţă pe lacul Marine Creek din apropierea oraşului Fort Worth când a dispărut sub apă şi nu a mai reuşit să iasă la suprafaţă. Nu era departe de linia de sosire.

Serviciile de urgenţă chemate la faţa locului nu au mai putut face nimic.

„Suntem devastaţi de moartea lui Lazar Dukic. Inimile noastre sunt cu întreaga familie, prietenii şi colegii sportivi ai lui Lazar. Din respect pentru familie şi în cooperare cu Departamentul de Poliţie Fort Worth, vom împărtăşi actualizări atunci când este posibil”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Whilst everyone is watching Tia race for the finish. Including it appears the @CrossFitGames safety team. lazar dukic is left to drown with apparantely spectators being turned away from attempting a rescue. #Lazar #LazarDukic #FortWorth #CrossfitGames pic.twitter.com/jsE71RQF9r

— Diverbuzz (@diverbuzz) August 8, 2024