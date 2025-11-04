Unchiul Laurei Pausini, omorât de un român

Ettore Pausini, în vârstă de 78 de ani, unchiul celebrei cântărețe Laura Pausini, a murit după ce a fost lovit de o mașină în timp ce mergea cu bicicleta, la periferia orașului Bologna. Șoferul a fugit de la locul accidentului. Potrivit presei italiene, bărbatul, un tânăr de 29 de ani cu dublă cetățenie română și moldovenească, s-a prezentat singur la sediul Poliției Locale din Bologna și a recunoscut că el a condus mașina implicată în accidentul mortal, scrie Fanatik.ro

Potrivit publicației citate, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile italiene urmează să stabilească exact circumstanțele accidentului. Tânărul este acuzat de omor, fugă de la locul accidentului. Pentru a-l identifica, polițiștii locali din Bologna au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au verificat drumurile din zonele periferice, reconstituind traseul parcurs de șofer după impactul fatal.

Familia Pausini este în stare de șoc. Artista, cunoscută pentru sensibilitatea ei, a transmis prin apropiați că este „sfâșiată de durere” și că nu își poate imagina cum s-a putut ajunge la o asemenea tragedie. Comunitatea locală a aprins lumânări în memoria lui Ettore, un om discret, respectat și iubit de toți cei care l-au cunoscut.

Unchiul Laurei Pausini, văduv și tată al unei fiice stabilite în Trentino, era pasionat de ciclism și lucra de peste treizeci de ani ca bărbier în Piazza Azzarita. În urmă cu ceva timp, fusese diagnosticat cu cancer, dar după ce s-a vindecat, a devenit unul dintre ambasadorii asociației Onconauti, care oferă programe de reabilitare pentru pacienții oncologici. Originar din Solarolo, Pausini obișnuia, ca în fiecare sâmbătă și duminică, să iasă la o plimbare lungă cu bicicleta în afara orașului: probabil că, în momentul accidentului, se întorcea dintr-una dintre aceste ieșiri.