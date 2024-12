Unde s-a răsturnat căruța cu proști?

Un cititor de știri de la B1 Tv vorbea despre sprijinul acordat României de Senatul SUA după decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale. A și citat din deja celebrul comunicat:

„Condamnăm manipularea de către Putin a platformei TikTok controlată de Partidul Comunist Chinez (PCC) pentru a submina procesul democratic al României”.

Am dat și peste palpitația patriotică a lui Cătălin Tolontan.

„Dar nici acum românii nu sunt singuri. Luni, patru senatori americani, doi republicani și doi democrați, au condamnat interferența Rusiei în alegerile noastre. „Atacul lui Vladimir Putin asupra alegerilor din România este încă un exemplu al războiului hibrid pe care îl duce împotriva aliaţilor şi partenerilor noştri europeni”, au afirmat senatorii Pete Ricketts, Ben Cardin, Jim Risch şi Jeanne Shaheen, într-o declaraţie publicată pe site-ul Senatului SUA”. (C.T. Cuvîntul pe care puterea de la București l-a ascuns…. HotNews-18 decembrie, 2024)

Cătălin Tolontan nu scapă ocazia să preia și el trimiterea la ruși și la Partidul Comunist Chinez.

„Ca aliat puternic al NATO, sprijinim România în lupta pentru integritatea alegerilor sale. Condamnăm manipularea de către Putin a TikTok, controlat de Partidul Comunist Chinez (PCC), pentru a submina procesul democratic din România. Lumea trebuie să conştientizeze ameninţarea gravă la adresa democraţiei reprezentată de manipularea TikTok de către Rusia pentru a submina societăţile noastre libere”.

Intransigent nevoie mare, Cătălin Tolontan reproșează puterii de la București că a omis cuvîntul „urgență”. „Urgență” referitoare nu la prezentarea probelor privind implicarea lui Putin și a PCC, ci la calendarul organizării alegerilor. Cunoscutul cronicar sportiv este convins că Putin și Partidul Comunist Chinez sunt la mijloc în ascensiunea lui Georgescu și în prăbușirea lui Ciolacu. Cum? Nu contează! O știm cu toți!!!

Am trecut mai departe pe net. Pe site-ul Pro TV, gogoașa este prezentată pe larg, cu un titlu de o șchioapă.

„Senatul SUA condamnă războiul hibrid dus de Rusia împotriva României, prin TikTok-ul controlat de China. ”Sprijinim România”.

Știrea Pro TV debutează cu o afirmație categorică:

„Senatul Statelor Unite ale Americii a transmis prin Comisia de Politică, formată din senatori democrați și republicani, inclusiv Președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului SUA, un mesaj clar de condamnare a războiului hibrid purtat de Rusia împotriva României.

Să transpirăm de emoție, nu alta! Senatul SUA a transmis… un cu-cu, urmat de un cu-cu-bau!

Și citim mai jos în același comunicat.

“Atacul lui Vladimir Putin asupra alegerilor din România este încă un exemplu al războiului hibrid pe care îl poartă asupra aliaților și partenerilor noștri europeni”. „Fiind un aliat puternic al NATO, sprijinim România în lupta pentru integritatea proceselor sale electorale. Condamnăm manipularea de către Putin a platformei TikTok controlată de Partidul Comunist Chinez (PCC) pentru a submina procesul democratic al României. Lumea trebuie să ia foarte în serios amenințarea gravă la adresa democrației, reprezentată de manipularea rusă a platformei TikTok pentru a submina societățile noastre libere”, a transmis luni Senatul Statelor Unite.

“Guvernul României a dezvăluit acest atac asupra democrației sale și apreciem decizia de a declasifica informațiile legate de investigația derulata și de a ține la curent Statele Unite și comunitatea internațională. Statele Unite rămân alături de România, având în vedere urgența procesului de organizare a alegerilor prezidențiale libere și corecte”.

Statele Unite ale Americii au cinci instituții importante. Președintele SUA, Congresul, Senatul, Departamentul de Stat și Pentagonul. Dacă una adoptă un act el înseamnă ceva pentru politica americană. Am căutat o Declaratie a Senatului Statelor Unite ale Americii. Mirare. Documentele vînturate prin România nu au fost adoptate de Senatul american. Nu aparțin acestuia. Declarația este o luare de poziție a unor membri, doi republicani și doi democrați. Cine sunt aceștia?

Senatorul Ben Cardin (Dem) este preşedintele Comisiei pentru relaţii externe a Senatului, în care Jim Risch (Rep) este membru, iar senatoarea Jeanne Shaheen (Dem) este preşedinta Subcomisiei pentru relaţii externe a Senatului pentru Europa şi cooperare în domeniul securităţii regionale, republicanul Pete Ricketts fiind membru al acestei subcomisii.

După cum se vede, cei patru nu sunt Senatul, ci un grup de senatori, nici măcar un caucus, format dintr-un șef de comisie, un sub șef și doi membri. Ca atare, nu-i vorba de o poziție a Senatului, ci numai de o declarație dată pe bază emoție și de lectura articolelor apărute în presă. Eventual și pe baza explicațiilor primite de la Ambasada României, pe baza relațiilor de prietenie cu ai noștri, dar în nici un caz pe bază de informații și rapoarte prezentate și adoptate în Senatul SUA sau măcar într-una din comisiile sale.

Între o declarație a patru senatori și o poziție, o poziție oficială a Senatului american, este o mică-mare diferență.

Ca un om obligat să mă îndoiesc de toate, am mers mai departe și am încercat să aflu ce ar putea ști în plus cei patru senatori americani. Poate că ei dețin date zguduitoare despre PCC Chinez și despre al său TikTok.

Am sunat și în SUA. Cine sunt aceștia? În Senat au fost prezentate dovezi ale implicării în alegerile din România? Știți ceva despre dînșii? Sau sunt niște prieteni ai României? Cineva cu umor și multă ironie m-a avertizat că ar putea fi vorba de niște apropiați ai ambasadei noastre, de „niște pișcotari la recepții”. Sunt patru senatori și atît.

Am dat o raită și peste declarațiile ambasadorului nostru în SUA. Poate că Andrei Muraru o fi știind mai multe.

„Călin Georgescu a fost sprijinit de un stat pe care NATO îl descrie drept cea mai mare amenințare la adresa securității Alianței și a României, iar acest stat este Rusia”. (Ambasadorul Andrei Muraru pentru PBS).

Nici urmă de chinezi și de Partidul lor Comunist. La Antena 3, cea mai preocupată televiziune de prinderea rușilor și a chinezilor implicați în alegerile din România, ambasadorul Andrei Muraru avea să declare:

„Noi am discutat cu oficiali americani săptămâna trecută, și din Congres și din administrația curentă americană, și toată lumea este absolut uimită și șocată de modul în care s-au desfășurat aceste alegeri și de faptul că un candidat necunoscut a reușit să ia printr-un mod extrem de dubios atât de multe voturi, printr-o mobilizare greu de explicat în termenii unei campanii transparente și reglementate și sigur că oficialii americani au pe masă comunicatul Consiliului Suprem de Apărare a țării și sunt extrem de preocupați de aceste evoluții în România”.

Deci în afara Comunicatului CSAT, nici americanii n-au alte dovezi. Pe acest document CSAT care are în spate doar notele serviciilor noastre secrete se bazează toată această tăvală descalificantă la adresa României.

Mai mult, urechistul nostru ambasador, gomos și lipsit de spirit diplomatic, face o precizare pe care ar trebui să o băgăm în seamă:

”Această manipulare care s-a produs în România este un caz școală și, dincolo de faptul că este investigat în acest moment și că va fi cel mai probabil studiat, el riscă să ducă la un derapaj major al României”.

Antena 3 pune accentual pe „riscă să producă un derapaj” ignorînd scăparea că așa-zisul derapaj „este investigat”. „Este investigat” înseamnă că este supus cercetării și nu avem dovezi pentru o concluzie fermă.

Așadar, avem o anulare a alegerilor decisă de o Hotărîre definitivă și inatacabilă a CCR dată după o altă hotărîre definitivă și inatacabilă a CCR pe baza premisei că la sfîrșitul ei se vor descoperi probe conform cărora „manipularea de către Putin a platformei TikTok controlată de Partidul Comunist Chinez (PCC) pentru a submina procesul democratic al României” a avut totuși loc.

Acuzațiile sunt vehemente, iar ambiguitatea dovezilor este totală.

”Actorul statal” Klaus Iohannis, cel mai implicat în anularea procesului electoral, avea să clarifice lucrurile de la Bruxelles, trimițînd totul în ceața supozițiilor.

„De la a ști că există acest pericol până la a găsi concret ce s-a întâmplat este cale lungă și trebuie să înțelegem că nimeni dintre cei care ne atacă n-o face într-un mod transparent. Se ascund perfect în cyberspace, este aproape imposibil de găsit legătura și firul. Se folosesc de servere din toată lumea, se folosesc de servere care sunt conectate la alte servere, la alte servere. Deci să nu-și imagineze cineva că aceste atacuri se fac cu semnătură „cu dragoste din partea Estului”. Nu. Sunt foarte, foarte greu de documentat”.

Undeva, la vîrful Puterii din România, a fost comisă o operațiune neconstituțională în baza unor păreri și a unor note care nu pot fi documentate.

Semn rău. La București s-a răsturnat o căruță cu proști sau acționează o echipă de nemernici speriați de bombe și de pozițiile Partenerului strategic.