Studenți din Capitală, cursuri suspendate miercuri

În contextul în care meteorologii au extins avertizarea Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, cursurile au fost suspendate în învăţământul preuniversitar în mai multe județe din țară.

Într-un mesaj pe Facebook, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a anunţă, de asemenea, că suspendă miercuri cursurile cu prezenţă fizică.

Update: Universitatea din București a anunțat că activitățile didactice de miercuri se vor susține fie online, la orele stabilite în orar, fie prin recuperare la o dată ulterioară

Orele se vor desfășura parțial online, urmând ca restul să fie reprogramate şi recuperate.

”Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) anunţă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică, programate pentru miercuri, 8 octombrie 2025, ca urmare a codului roşu de ploi torenţiale, emis de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru municipiul Bucureşti”, arată SNSPA.

Instituţia precizează că, pentru siguranţa studenţilor, cadrelor didactice şi a întregii comunităţi universitare, toate activităţile didactice se vor desfăşura în mediul online, prin intermediul platformelor de e-learning ale structurilor academice din cadrul SNSPA.

”Activităţile care nu pot fi desfăşurate în format online vor fi reprogramate şi recuperate, conform deciziilor fiecărei structuri academice. Toate informaţiile privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice vor fi disponibile pe website-urile structurilor academice ale SNSPA”, a mai transmis instituţia.

România se află sub alertă meteo. Sunt anunțate cantități record de precipitații, care sunt aduse de ciclonul Barbara. Cinci județe, precum și Capitala sunt vizate de o avertizare cod roșu, începând cu ora 21.00.