Valer Blidar: Minciuni, neadevăruri şi atribuiri nereale

Minciuni, neadevăruri şi atribuiri nereale. Așa caracterizează Valer Blidar, acționarul principal de la Astra Arad, cele mai recente afirmații făcute la Realitatea Plus despre achiziția celor 100 de tramvaie pentru București. Referitor la articolul apărut în data de 18.06.2024, omul de afaceri menționează:

Sunt revoltat de afirmaţiile dumneavoastră aparute pe Realitatea Plus: Realitatea Net în care aduceți o serie de atacuri nedrepte menite să afecteze grav imaginea Societății Astra Vagoane Arad.

Afirmaţia de începutul articolului „Rezultatul licitației a fost întors de către o grupare din sapatele actulului primar al Capitale, Nicuşor Dan” este o mare minciună, iar autorul va trebui să-şi demonstreze afirmaţia.

Contractul pentru Achiziția celor 100 tramvaie pentru Bucureşti a fost câştigat în instanţă şi nu atribuit de vreun primar. Întreaga procedură de licitaţie s-a derulat în perioada 2018-2020 când primar al Capitalei era Gabriela Firea.

Pe Nicuşor Dan, actualul primar, l-am cunoscut după câştigarea licitaţiei. Normal, contractul trebuia semnat de Astra cu Gabriela Firea, dar când am fost invitați la PMB pentru semnare am constatat că din conținutul Contractului lipseau două fraze extrem de importante motiv pentru care am refuzat semnarea solicitând completarea contractului cu cele două fraze omise.

Întregul articol este compus dintre o serie de minciuni, neadevăruri şi atribuiri nereale de răspunderi care mă fac să mă întreb dacă autorul acestor bazaconii este o persoană responsabilă.

Casa de avocatură care ne-a asistat pe toată perioada derulării licitației inclusiv în instanţă a fost Ţucă Sbîrcea şi Asociații. Tramvaiele se fabrică în Arad la Compania Astra Vagoane Călători, iar din China importam exclusiv aerul condiționat. Ne-am asiociat cu firma chineză pentru că nu îndeplineam condiţia ,,Ciferei de Afaceri” inclusă în Caietul de sarcini (fişa de date a Licitaţiei).

Motorul ofertat în 2018 de 120 KW, în 2021, când am început fabricaţia era depăşit tehnic şi a fost înlocuit cu un motor de ultimă generaţie cu un consum mai redus şi putere mai mare, mai performant achiziționat de la Siemenes Germania și cu care îşi echipează şi Siemens tramvaiele fabricate.

Pe Coldea, nu l-am văzut niciodată, nu îl cunosc și nu am comunicat cu el nici la telefon şi nici prin interpuşi.

Considerăm aceste atacuri ticluite şi publicate cu scopul de a denigra Societatea Astra Vagoane Călători și de a o scoate din competiție în cazul în care va urma o nouă licitație pentru achiziția de tramvaie la Bucureşti.

Valer Blidar, acționar principal Astra Arad