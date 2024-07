Veste pentru abonaţii fostului Enel

Încă din anul 2020, DSU are încheiat un protocol de colaborare cu actualul PPC. În acest context, am reușit împreună să realizăm mai multe proiecte benefice pentru cetățeni. Reamintesc doar activitatea de instruire a personalului propriu al PPC în vederea acordării primului ajutor și dezvoltarea ghidului de siguranță în domeniul electricității, care poate fi consultat pe Platforma națională de pregătire a populației în situații de urgență “fiipregatit.ro”. În prezent, având în vedere temperaturile extrem de ridicate cu care ne confruntăm, ne-am unit forțele și am venit în sprijinul cetățenilor prin realizarea mai multor puncte de adăpostire a populației pe timp de caniculă, acestea regăsindu-se în magazinele PPC. Ne bucurăm de fiecare dată când societatea civilă vine în sprijinul populației și sprijinim orice inițiativă de acest gen, ținând cont ca unul din dezideratele noastre principale, este salvarea de vieți!”, a declarat Dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.