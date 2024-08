Victor Ciutacu, acuzat că batjocorește studentele de la SNSPA

Miercuri a fost a treia seara in care realizatorul Romania TV, Victor Ciutacu, a lansat atacuri la adresa fostelor studente care depun plangeri impotriva lui Alfred Bulai si Marius Pieleanu, relateaza aktual24.ro.

„Eu am si niste mici observatii in povestea asta”, si-a inceput Ciutacu discursul in emisiunea sa de la Romania TV.

„Spre exemplu, ca memoria a inceput sa le functioneze dupa niste ani de zile domnisoarelor in cauza, ca niciuna dintre ele n-am vazut sa fi fost dusa cu forta de domnul Bulai intr-o incapere, ci toate spun ca s-au dus, ma rog, de spaima, de respect, de grija pentru viitoarea cariera academica. Eu, la 19 ani de zile, abia invatam aleile in politehnica, domnisoara se gandea la o cariera academica, ma rog. Am avut regimuri de viata si de scoala diferite, n-am reusit sa ma ridic la nivelul fostei scoli Stefan Gheorghiu.

Dar! Si aici este un mare dar, doamnelor si domnilor. Hai sa lasam dracului ipocrizia asta, odata la mana. Relatii sexuale intre profesori si studenti exista de cand haul si paraul si vor exista forever. Nu inseamna ca sunt acceptabile.

(…) Si va mai spun ceva. Luati dumneavoastra traseul fatucelor despre care vorbiti voi ca apar pe Facebook si sunt pe la diverse cabinete de demnitari, pe la diverse ministere, pe la diverse Secretariate Generale ale Guvernului, pe la diverse agentii guvernamentale si cautati-le CV-urile si o sa vedeti, surprinza, un lucru care va va mira. Toate vin de la SNSPA si toate au avut aceiasi indrumatori.

Nu vi se pare cumva, dracului, ca e o filiera si ca de data asta, vorba unui clasic in viata, nu se face dreptate, se face loc”, a acuzat Ciutacu.

Ulterior, confruntat cu reactii de opozitie chiar din partea invitatilor sai, Ciutacu si-a dat ca exemplu propria nevasta.

„Nevasta-mea a venit tot la varsta asta in Bucuresti, tot din provincie ba! N-a invitat-o niciun profesor acasa, nu s-a dus sa bea nicio cafea cu niciunul! (…) Cum mie nu mi-a chemat niciunul nevasta acasa sa discute despre viitorul ei universitar si academic la 19 ani de zile, dam voie sa spun ca ma indoiesc foarte tare ca astia au chemat acasa ceva unde au banuit ca n-ar avea succes”, a mai sustinut Ciutacu.

„Va rog frumos sa nu invinovatiti victimele…”, a rectionat unul dintre invitatati, Bogdan Ficeac.