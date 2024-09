(VIDEO) Gest scandalos. Soldaţi israelieni i-au împins de pe acoperiş

Soldaţi israelieni au fost filmaţi împingând cu picioarele corpuri ale unor presupuşi militanţi palestinieni de pe un acoperiş în cursul unei operaţiuni în Cisiordania.

Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au calificat cele întâmplate drept „un incident grav care nu coincide cu valorile IDF” şi cu codul de conduită al soldaţilor israelieni, anunţând că au fost declanşate „verificări”.

Înregistrări video difuzate joi pe social media arată trei soldaţi împingând sau lovind cu picioarele trupurile neînsufleţite ale unor presupuşi combatanţi palestinieni de pe un acoperiş în timpul unei operaţiuni într-o localitate situată nu departe de Jenin, în nordul Cisiordaniei.

Potrivit bilanţurilor difuzate de palestinieni, şapte persoane au fost ucise în timpul operaţiunii, în timp ce Israelul a estimat numărul victimelor la patru.

IDF au declarat că a avut loc un schimb de focuri cu un grup de palestinieni înarmaţi.

Palestinienii s-ar fi aflat pe acoperişul unei case înconjurate de forţele israeliene în apropiere de oraşul Jenin.

Publicaţia The Times of Israel a relatat că o persoană căutată de autorităţile israeliene s-ar fi ascuns în clădirea respectivă.

Situaţia de securitate în Cisiordania s-a deteriorat semnificativ de când a început războiul în Fâşia Gaza între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas în urma atacurilor sângeroase din 7 octombrie comise de comandouri ale Hamas în comunităţi din sudul Israelului.

Peste 680 de palestinieni au fost ucişi de atunci în acest teritoriu palestinian, aflat sub controlul Autorităţii Naţionale Palestiniene (ANP), în operaţiuni militare israeliene, confruntări armate sau atacuri extremiste, conform Ministerului Sănătăţii din Ramallah, unde se află cartierul general al ANP.

The bastards of nations are throwing Palestinian civilians from the top of a building.

We have seen beyond doubt that Israel invented terrorism.#IsraelMustBeDismantled#GazaGenocide#Gaza_Genocide pic.twitter.com/8K5xyHd6dY

— Ben Soliman (@BenS0liman) September 19, 2024