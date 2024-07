(VIDEO) Imnul Israelului, fluierat la Jocurile Olimpice

Tensiuni la Jocurile Olimpice de la Paris. Imnul Israelului a fost fluierat miercuri, pe stadionul parizian Parc des Princes, cu ocazia meciului dintre Israel şi Mali, din grupa D a turneului olimpic de fotbal.

De asemenea, mai multe persoane au venit îmbrăcate în tricouri care aveau imprimate câte o literă, compunând astfel mesajul „Free Palestine” – Libertate pentru Palestina.

BREAKING:

Happening Now in Paris:

“Free Palestine!” 🇵🇸

Fans are showing their support for Palestine at Parc des Princes during the Israeli national anthem at the Israel vs. Mali match.

#Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/jJuOf9GRcz

— sarah (@sahouraxo) July 24, 2024