(VIDEO) Moscova, atacată

Potrivit lui Serghei Sobianin, ”este vorba despre una dintre cele mai importante tenative de atac realizate vreodată împotriva Moscovei cu drone”.

Cel puţin trei drone au fost doborâte în districtul Podolsk, în sudul regiunii Moscova, fără să rănească pe cineva şi fără să provoace pagube, spune primarul.

Footage from the Drones Attacks on Moscow.

Russians now claiming 45 drones were shot down. Still unconfirmed. https://t.co/kGVMiai4hM pic.twitter.com/c6VWFam8VS

