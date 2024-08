Vocabular de jurnalist Hotnews: ”Fă jigodie, să ajungi la ATI Pantelimon”

Anca Andrei Vintilă de la Voceabanilor.ro acuză că a fost jignită de o jurnalistă a Hotnews.ro, pe tema scandalului Pantelimon.

Anca a postat mesajul pe Facebook şi a cerut explicaţii conducerii Hotnews, fără succes.

”În timp ce postam eu liniștită despre Sabrina Voinea și Ana Bărbosu, mă trezesc cu un mesaj de la Alina Neagu, jurnalista pe Sănătate de la HOTNEWS, supărată că am explicat că povestea doctorițelor de la Pantelimon este un FAKE grosolan. „FĂ JIGODIE, JAVRĂ împuțită, GUNOI ambulant. Să ajungi la ATI Pantelimon”.

Jurnalista pe SĂNĂTATE de la HotNews, da? REPET. (mesajul mai jos – nr.). Prima mea reacție: ȘOC. Le-am cerut un punct de vedere celor doi mari apărători ai libertății presei, șefilor ei: Dan DUCA și Cătălin Tolontan. Am primit BLOCK și Ignore. Ok, deja devenise suspect pentru că ei nu procedează așa de obicei și am realizat că acest caz mizerabil, fabricat și promovat probabil pe bani mulți în presă este pe gheață subțire. Și m-am apucat să sap.