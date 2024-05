Zelenski, trecut de Rusia pe lista persoanelor căutate (document)

Rusia a deschis o acţiune penală împotriva preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi l-a trecut pe lista persoanelor căutate, a relatat sâmbătă agenţia de presă rusă TASS, citând Ministerul rus de Interne, transmite Reuters.

Informaţia apare fără alte detalii în baza de date a Ministerului de Interne rus.

🇷🇺🇺🇦⚡️The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation put Zelensky on the wanted list under the article of the Criminal Code pic.twitter.com/sRNX4pngdo

