Coliziune cu mașina poliţiei. Fiul unui fost procuror și-a pierdut viața

După un accident produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe o stradă din municipiul Giurgiu, un adolescent de 17 ani a murit. Este vorba despre fiul fostului procuror Andreea Albu.

Motociclistul și poliţistul aflat pe locul din dreapta, care a fost rănit, au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În pofida manevrelor de resuscitare, medicii au declarat decesul în cazul tânărului.

Aflată în misiune, mașina de poliție nu a oprit la ”Stop”, fiind acroșată de motocicleta condusă de tânăr. Șoferul a ieșit negativ la testul cu aparatul etilotest.

IPJ Giurgiu a anunţat, sâmbătă, că o autospecială de poliţie şi o motocicletă condusă de un tânăr de 17 ani au fost implicate într-un accident rutier pe strada Tudor Vianu din municipiul Giurgiu, la intersecţia cu bulevardul Ion I.C.Brătianu.

”Autospeciala de poliţie, având în funcţiune semnalele acustice şi luminoase, pe strada Tudor Vianu, din municipiul Giurgiu, la intersecţia cu bulevardul Ion I.C.Brătianu, nu ar fi respectat semnificaţia indicatorului «stop», fiind acroşată în partea laterală dreapta de către o motocicletă, condusă de către un tânăr, de 17 ani. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea pasagerului autospecialei de poliţie, cât şi a conducătorului motocicletei, care au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a traqnsmis IPJ Giurgiu.

Cercetările continuă

”Precizăm faptul că poliţiştii se deplasau la o intervenţie, fiind solicitaţi să acorde sprijin unei alte patrule aflată la o sesizare de violenţă fizică. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu”, a mai transmis sursacitată.

De asemenea, conducerea Poliţiei Judeţene Giurgiu a dispus efectuarea unor verificări, prin Compartimentul Control Intern.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că victima este fiul din prima căsătorie a fostului procuror șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, Andreea Albu, care s-a recăsătorit și locuiește în Turcia.