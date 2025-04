A existat precedentul anulării unei hotărâri a CCR

NARATIVUL SISTEMULUI CA HOTARARILE CCR NU POT FI CENZURATE DE INSTANTE ESTE UN FALS – Iata decizia Curtii de Apel Bucuresi, mentinuta de Inalta Curte in 2021, prin care Hotararea CCR nr. 1/22.06.2017 a fost anulata – pe motiv ca este act administrativ – care a incalcat drepturile unui justitiabil. Pentru a nu se face de ras cu pretentia ca nu a emis un act administrativ, CCR a renuntat la propriul recurs (Documente)

Lumea Justitiei publica dovada ca judecatorul Alexandru Vasile, de la Curtea de Apel Bucuresti, care a anulat Hotararea CCR nr. 32/2024 de anulare a alegerilor prezidentiale, a avut tot temeiul din lume sa califice hotararea instantei constitutionale drept un act administrativ care a incalcat drepturilor votantilor din Romania si s-o desfiinteze!!!

Lumea Justitiei publica mai jos sentinta Curtii de Apel Bucuresti nr. 2924 din 20 iunie 2018, pronuntata de Sectia a VIII-a Contencios Administrativ in dosarul 1290/2/2018, precum si Decizia nr. 2792 din 12 mai 2021 Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, prin care s-a mentinut ca definitiva solutia primei instante, care a anulat in parte Hotararea CCR nr. 1/22.06.2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 477/23.06.2017, pe motiv ca a incalcat drepturile unei persoane.

Iata deci ca a existat precedentul anularii unei hotarari a CCR publicate in Monitorul Oficial, cu constatarea expresa ca actul Curtii a fost un act administrativ, care a incalcat dreptul unei reclamante de a avea acces la actele din propriul ei dosar (care se inscrie in materia dreptului la un proces echitabil), careia CCR ii interzisese accesul prin Hotararea CCR 1/2017, care a fost anulata.

Cele doua hotarari judecatoresti demonstreaza fara putinta de tagada ca atunci cand CCR iese din sfera atributiilor sale constitutionale si incearca sa limiteze cu de la sine putere drepturi fundamentale ale omului prevazute de Constitutie (in baza unor legi speciale pe care nu are competente si autoritate absolute) actele sale pot fi calificate drept acte administrative, si ca atare atacabile in instantele de contencios administrativ si anulabile.

Probabil ca doar teroarea pe care statul paralel a instituit-o in Romania din perioada protocoalelor servicii-parchete si o practica impusa de la varful justitiei pana in prezent a facut ca majoritatea cazurilor in care instantele au fost sesizate in contencios cu cereri de anulare a unor hotarari ale CCR, judecatorii sa refuze sa judece in contencios administrativ invocand din oficiu exceptia inadmisibilitatii unor asemenea cereri, pentru a nu se lega la cap sau chiar din convingere.

Poate tocmai de aceea, opinam noi, CCR a iesit de sub orice control judecatoresc, si a ajuns sa dea in materia unor legi speciale, cum sunt si cele electorale, hotarari prin care sa anuleze abuziv alegeri, ori sa elimine cu de la sine putere pe viata candidati din cursa alegerilor prezidentiale, substituindu-se puterii judecatoresti si “judecand” unilateral persoane fara macar sa le dea posibilitatea sa-si exprime un punct de vedere in aparare. In conditiile in care CCR nu are asemenea competente legale si nu face parte din categoria instantelor judecatoresti.

Speta din cele doua hotarari judecatoresti pe care le prezentam in continuare in facsimil e simpla. O petenta din Bucuresti (nu-i dam numele) a solicitat sa i se comunice de catre CCR opinia separata a unor judecatori dintr-un dosar pe care petenta l-a avut pe rolul Curtii Constitutionale. I s-a refuzat acest drept, CCR invocand propria sa hotarare nr. 1/22.06.2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 477/23.06.2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente. Petenta s-a adresat instantei de contencios administrativ, iar Curtea de Apel Bucuresti prin sentinta Curtii de Apel Bucuresti nr. 2924 din 20 iunie 2018, pronuntata de Sectia a VIII-a Contencios Administrativ in dosarul 1290/2/2018 a constatat ca hotararea CCR atacata are caracter de act administrativ, ca a incalcat dreptul la un proces echitabil si ca atare, dupa ce a respins exceptia inadmisibilitatii cererii (invocata de CCR care a pretins ca hotararile ei nu pot fi puse in discurite de instantele judecatoresti) a anulat in parte Hotarare nr. 1/22.06.2017 prin care instanta constitutionala a incalcat drepturile petentei. Ulterior, in urma unui alt proces civil, care s-a aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, CCR a fost obligata prin sentinta sa comunice actele procesuale solicitate. De-a dreptul rusinos!

Sentinta Curtii de Apel Bucuresti a ramas definitiva prin Decizia nr. 2792 din 12 mai 2021 Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, care nu a mai avut de facut altceva decat sa constate ca onor Curtea Constitutionala, realizand ca nu-i va merge cu vrajeala ca actul ei nu e unul administrativ si-a retras recursul!!! Astfel ca sentinta de anulare in parte a Hotararii CCR nr. 1/2017 a ramas definitiva.

Publicam in continuare cele doua hotarari ale CAB si Inaltei Curti cu urmatoarele intrebari retorice:

– cum si-a permis CSM sa sesizeze Inspectia Judiciara impotriva judecatorului Alexandru Vasile, de la CA Ploiesti, pe motiv ca in multe alte spete similare alte curti de apel din tara au respins cereri similare de anulare a Hotararii CCR 32/2024, cand iata ca exista un precedent la nivelul CAB si ICCJ? Si asta inainte ca judecatorul Alexandru Vasile – un erou national – sa-si motiveze sentinta?

– cum si-au permis o serie de ministri si politicieni, precum si o serie de pretinsi oameni ai Dreptului sa condamne public sentinta judecatorului Vasile, chiar sa ceara arestarea acestuia, si sa propage narativul fals ca o hotarare a CCR nu poate fi atacata in contencios administrativ si nu poate fi pusa in discutie de nicio instanta?

– cum a putut Inalta Curte sa judece un recurs in cateva ore cu incalcarea tuturor drepturilor si regulilor procesuale si sa desfiinteze dreapta si impecabila sentinta a judecatorului Alexandru Vasile, pe motiv ca cererea dedusa judecatii era inadmisibila, fara sa asculte toate partile si fara sa tina cont de propriul precedent?

Iata dovada pe Luju.ro