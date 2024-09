Ninsori abundente în Africa de Sud. Imagini

Ninsori neobişnuit de abundente s-au abătut de vineri asupra estului Africii de Sud, O femeie a decedat după ce a rămas blocată toată noaptea într-un microbuz pe o şosea paralizată de ninsori, au anunţat duminică autorităţile, informează AFP.

Snow in South Africa between Johannesburg and Durban, with some locations reporting up to 6 feet ❄️ 😳pic.twitter.com/UOGboa9aLN — Hamish Mitchell (@H_MitchellPhoto) September 22, 2024

South Africa is wild we are never beating the allegations with Americans 🤣😂 i didn’t even know that lions can survive the snow 👌. pic.twitter.com/2FrshnHDQY — Dr Chauke 📝 (@_BlackZA) September 22, 2024

🌨#snowfall in #SouthAfrica. For ten hours non-stop, snow fell in South Africa, covering roads and stopping traffic. People were waiting in their cars for help. In some areas, up to two meters of snow fell. Forecasters say this is an extreme case. pic.twitter.com/XmMynpmsLj — News.Az (@news_az) September 22, 2024

🇿🇦 ⁉️South Africa is covered in snow, with traffic there paralyzed for the second day. It should be noted that it is spring there now and snow in southern Africa is a very rare phenomenon for September. The video shows the situation on the Johannesburg-Durban highway. pic.twitter.com/9LjK9M9NMH — Non Sibi Sed Aliis (@corRUSpondent) September 21, 2024

Traficul a rămas blocat pe o distanţă de circa 30 de kilometri, în special pe N3, una dintre principalele rute ale ţării, care leagă Johannesburg de oraşul Durban, de pe coasta de est, a declarat duminică dimineaţa compania concesionară a drumului.

O femeie de 39 de ani a murit din cauza hipotermiei la spital sâmbătă, după ce şi-a petrecut noaptea de vineri spre sâmbătă blocată pe drum împreună cu alţi pasageri într-un microbuz-taxi, a declarat pentru AFP Roland Robertson, de la compania de servicii de urgenţă Midlands EMS.

Călătorii au rămas blocaţi în apropierea oraşului Mooiplaas, la aproximativ 430 de kilometri de Johannesburg. „Au stat în frig toată noaptea, fără pături, fără nimic. Nu erau pregătiţi pentru asta”, a declarat Robertson pentru postul ENCA.

Operaţiunile de salvare a pasagerilor continuau în condiţii extrem de dificile duminică, în special în jurul pasului Van Reenen, în Munţii Drakensberg, la aproximativ 330 de kilometri sud-est de Johannesburg, a declarat compania concesionară a N3.

Unele maşini au putut fi escortate în afara zonei, însă alte vehicule, abandonate şi în pană, îngreunau munca utilajelor mobilizate pentru a deszăpezi drumul şi a salvatorilor care încercau să găsească persoanele încă blocate, a declarat pentru ENCA Thania Dhoogra, responsabilă de operaţiuni în cadrul companiei, menţionând un „blocaj impenetrabil” de vehicule oprite „pe aproximativ 30 de kilometri”.

Duminică, autorităţile nu au putut preciza câte persoane şi vehicule erau încă blocate pe drumuri.

În unele regiuni, zăpada a ajuns până la doi metri, a indicat sâmbătă organizaţia de promovare a siguranţei rutiere „Arrive Alive”

#Snow in South Africa between Mooirivier and Harrismith pic.twitter.com/Lt1zozxC8b — Wilfred’s Journeyman Log (@JournymanL56591) September 21, 2024