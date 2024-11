Actorul Mihai Mălaimare, concluzia despre emisiunile Antenei 3

Actorul Mihai Mălaimare a ajuns la o concluzie clară referitor la dezbaterile electorale organizate de postul lui Dan Voiculescu. „De fapt, emisiunile acestea, chipurile americane, sunt despre alegerea presedintelui postului Antena 3!”, a notat actorul pe pagina sa de Facebook.

Pe aceeași rețea de socializare, artistul spune că ar fi vrut să-i văda pe toți candidații, chiar dacă nu-i plac.

„Când iei lumina din America, transformi campania în jocuri de bâlci, iar candidații care s-au pretat la așa ceva merită tot disprețul votanților lor și ai celorlalți. Eu aș fi vrut să-i văd pe toți și să-i ascult pe toți, chiar dacă unii dintre ei nu-mi plac deloc, dar așa ar fi fost normal, așa ar fi fost profesionist, așa ar fi fost democratic (că tot vă place cuvântul acesta).

Jenant, de-a dreptul jenant să constați că se vede de la o poștă blatul făcut cu unii dintre candidați, că se atacă sub centură cu măsuri diferite, unele sunt făcături, altele sunt exagerări populiste. Ceea ce s-a văzut însă foarte clar, din păcate foarte clar, a fost modul sinistru în care ura afișată distruge chipurile femeilor frumoase. Poate că tot ceea ce scriu eu aici nu are nicio valoare și nicio însemnătate, dar unele dintre jurnaliste, altminteri femei realmente frumoase și interesante, pentru câteva secunde deveniseră urâte pentru că erau sub imperiul urii. Nu știu ce le mâna în luptă, de ce nu au putut să pronunțe atacurile cu măsura cerută de condiția de jurnalist. Poate pentru că nu sunt cu adevărat jurnaliste? Nu știu și nici nu mă interesează!”, a concluzionat actorul.