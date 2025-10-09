Altă veste bună pentru Sorin Oprescu. După ce luni magistrații greci au decis că nu-l vor extrăda, așa că fostul edil poate rămâne liniștit pe meleaguri elene, azi a primit altă veste.

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie, anunță Știrile Protv.

Pedeapsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu pentru constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor, a fost redusă cu un an, ca urmare a deciziei Curţii de Apel Bucureşti, care a acceptat contestaţia depusă de Oprescu prin avocaţi. Decizia este definitivă.

Potrivit site-ul instanţei, contestaţia intrăîn categoria celor motivate de ”intervenirea unei legi penale noi sau a unei decizii a Curţii Constituţionale”.

”În temeiul art. 425 ind. 1 alin. (7), pct. 2, lit. a) din Codul de procedură penală cu referire la 595 din Codul de procedură penală, admite contestaţia declarată de contestatorul Oprescu Sorin-Mircea, împotriva sentinţei penale nr. 674/05.06.2025, pronunţată de Tribunalul Bucureţti – Secţia I penală, în dosarul penal nr. 14201/3/2025. Desfiinţează sentinţa contestată ţi rejudecând în fond: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 10 ani şi 8 luni închisoare aplicată contestatorului prin sentinţa penală nr. 807/13.05.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 575/A/13.05.2022 a Curţii de Apel Bucureţti, Secţia I Penală, în dosarul nr. 42389/3/2015 (1845/2019), în pedepsele componente de 6 ani şi 6 luni închisoare, de 6 ani închisoare, de 3 ani închisoare şi de 3 ani şi 6 luni închisoare, pedepse pe care le va repune în individualitatea lor. Repune în individualitatea lor şi pedepsele complementare şi accesorii aplicate pe lângă pedeapsa cu închisoarea rezultantă amintită anterior”, se arată în hotărârea emis joi de Curtea de Apel Bucureşţi.

Instanţa ”constată dezincriminată infracţiunea de abuz în serviciu” pentru care Oprescu a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

De asemenea, sunt înlăturate pedepsele complementare şi accesorii, aplicate alăturat pedepsei principale de 3 ani închisoare şi sunt contopite pedepsele de 6 ani şi 6 luni închisoare, 6 ani închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare, iar instanţa aplică pedeapsa cea mai grea, de 6 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 3 ani şi 2 luni închisoare, urmând ca Sorin Oprescu să execute pedeapsa rezultantă de 9 ani şi 8 luni închisoare.

Totodată, instanţa dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentinţei penale iniţiale şi retragerea tuturor formelor de executare subsecvente în legătură cu cu aceasta şi emiterea unui nou mandat de executare în conformitate decizia luată joi.

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut sâmbătă lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. Oprescu, acum în vârstă de 73 de ani, a fost condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor. În 2022, Curtea de Apel din Atena a respins extrădarea sa.

Oprescu a fost plasat luni sub control judiciar de o instanţă elenă, el cerând rămână în Grecia şi să nu fie extrădat în România.