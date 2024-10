Daniel Constantin, deputat PNL fost protejat al lui Dan Voiculescu, acuză „acțiuni neintrerupte de tip securistic, de denigrare și hărțuire”, derulate de angajatul lui Voiculescu, Mugur Ciuvică, cu sprijinul trustului de presa Intact.

Constantin îi cere public lui Voiculescu si trustului de presă Intact, într-o postare pe Facebook, „să oprească amenințările si santajul mediatic la adresa conducerii PNL”, enumerând plângerile penale la adresa sa.

„De 10 ani de zile, mai exact de la momentul încarcerării lui Voiculescu Dan, familia mea este ținta unor acțiuni neintrerupte de tip securistic, de denigrare și hărțuire, derulate de angajatul lui Voiculescu Dan, Ciuvica Mugur cu sprijinul trustului de presa Intact.

Diverse institutii au fost inundate cu plangeri pe teme inventate, absolut toate fiind considerate nefondate de catre institutiile sesizate:

· 2014, plangere la Parchetul General · 2017, plangere la Agentia Nationala de Integritate · 2020, plangere la Directia Nationala Anticoruptie · 2021, plângere Inalta Curte de Casatie si Justitie · 2021, plangere la Parchetul General · 2022, plangere la Directia Nationala Anticoruptie · 2023, plangere la Inalta Curte de Casatie si Justitie

Toate aceste delațiuni au fost făcute de angajatul lui Voiculescu Dan pentru faptul ca nu am retras Ministerul Agriculturii ca parte civila din dosarul ICA, fapt care, in opinia lor, ar fi dus la anularea condamnarii. Acest lucru reiese si din acuzații publice facute de-a lungul anilor de Ciuvică Mugur sau de catre alți colaboratori ai Antenei3, cum ca aș fi “băgat oameni la pușcărie”.

Prin cunoscuți comuni cu Voiculescu Dan am fost avertizat ca am ramas ultimul pe lista de oameni pe care acesta vrea să-i distrugă, pentru ca as fi “contribuit” la dosarul ICA.

Am fost acuzat ca locuiesc intr-o casa detinuta de firma al carei proprietar sunt, in vreme ce altii pun averea de zeci de milioane de euro pe numele concubinei pentru a evita sechestrul ANAF sau deruleaza afaceri prin interpusi (nepoata, cumnata, etc).

In orice moment si in orice format, sunt deschis sa particip la o dezbatere in studiourile Antenei3 pe teme precum: averi ascunse, bani facuti ilegal sau delatiunea ca mod de viata.

Fac precizarea ca în toata activitatea mea politica de 14 ani, nu a existat niciodata vreo ancheta la adresa mea, cu exceptia plangerilor mai sus mentionate facute de delatorul Ciuvica Mugur.

Am ramas un om onest si cred ca politica de presiuni, amenintari si santaj mediatic de tip securist nu isi are locul intr-un stat membru al Uniunii Europene si al NATO”, a scris Constantin.

Mesajul lui Constantin a venit după ce, recent, Grupul de Investigatii Politice (GIP), al lui Mugur Ciuvică, a pus ANAF pe urmele lui Daniel Constantin pe care-l acuză că duce „o viață de lux cu proprietăți și venituri care nu se regăsesc în declarațiile de avere” (Detalii AICI)