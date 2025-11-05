Amețit de succesul pentru marca Steaua, Talpan amenință tot fotbalul românesc

Colonelul Florin Talpan, juristul clubului din Liga 2 CSA Steaua, este atât de euforic după ce Inalta Curte de Casație și Justiție a hotărât definitiv ca marca Steaua să revină clubului unde activează, încât somează MAPN să îl avanseze la grad de general și e decis să treacă la un război cu FRF.

Concret, procesomanul Talpan, care nu se simte în largul său dacă nu își petrece timpul prin sălile de judecată, e decis să treacă la un nivel superior de atac, ținta fiind FRF, care funcționează ilegal și care nu a luat nici o măsură împotriva FCSB după nici una dintre deciziile favorabile CSA Steaua luate de instanțe.

Pentru Florin Talpan satisfacția nu va fi deplină decât în momentul în care FIFA și UEFA vor decide să excludă atât echipa națională cât și toate echipele de club românești prezente la competiții sub egida celor două foruri. Nu are nici un fel de ezitare de a merge până la capăt și a face un rău imens fotbalului românesc, convins că el este un justițiar menit să facâ acea curățenie pe care o vede el obligatorie, chiar dacă ar avea grav de suferit tot sportul românesc.

Florin Talpan este plin de megalomanie, considerând că el este singurul care s-a luptat până la capăt pentru marca Steaua și pentru eforturile sale vede absolut normal să fie răsplătit atât financiar cât și prin înaintarea la gradul de general de conducera MApN. El a expus toate intențiile sale pentru ProSport.

„Acum voi face niște demersuri, care i-ar putea supăra pe suporteri, dar nu am ce să fac. Voi cere FIFA și UEFA, având în vedere faptul că FRF, știți foarte bine că activează în mod ilegal, să excludă toate echipele românești din cupele europene și echipa națională de fotbal. FRF, practic a fost complice în decursul anilor și a permis FCSB-ului, din 2017, în condițiile în care și-a schimbat denumirea, să primească bani în toți acești ani. Voi face o cerere prin care toate echipele românești să fie excluse din competițiile UEFA. Chiar și echipa națională.

Mi s-a reproșat că s-au cheltuit foarte mulți bani pentru copiile xerox. Deci, luam un tricou și mergeam la xerox-uri autorizate din oraș, pentru că nu poți să le faci în unitatea militară. În unitatea militară nu există astfel de tehnologie, sunt vai de capul lor! Luam un tricou, îl micșoram și îl făceam să încapă pe o foaie A4. Pentru lucrul acesta, eu vreau să-i văd pe mai marii din MApN cum vor reacționa, pentru că ei în continuare nu-mi dau acel spor pentru lucrări de excepție, în condițiile în care vedeți că realizările mele sunt remarcabile.

Au trimis comisii să verifice dacă există aceste dosare. Au trimis la Parchet să verifice. S-a clasat. Atât pot să le spun celor din minister: «Să le fie rușine pentru modul cum au procedat cu mine! Ar trebui să-și dea demisia, pentru modul în care au încercat să-mi pună piedici. Pe Gigi Becali nu-l voi lăsa în pace, pentru că a avut un comportament foarte urât față de mine, m-a jignit de nenumărate ori, m-a luat în derâdere, dar uite că i-am bătut toți avocații pe care i-a plătit cu zeci de mii de euro. Lăsați, că lucrurile acestea nu rămân neplătite. Îl vo face să plătească acele 37 milioane euro solicitate în instanță.

Aștept ca ministrul MApN să îmi dea acel spor și să mă numească într-o funcție chiar mai mare decât comandantul CSA. Îmi doresc, practic, să fiu general. De ce nu? Am cele mai mari realizări din MApN. Eu nu văd niciun alt colonel să aibă mai multe realizări decât mine. Îl aștept și eu pe ministrul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan să mă aprecieze, pentru că este munca mea. Văd unele publicații că au scris că Steaua București la Înalta Curte. Nu! Florin Talpan a câștigat la Înalta Curte, pentru că CSA i-a pus numai piedici. Eu acum chiar vreau să văd ce face ministrul MApN.

Nu se poate să mergem în continuare și să trăim în minciună. Dacă ministrul s-a lăudat cu munca mea, trebuie să mă respecte. Nu au rezultate la handbal, la hochei, la baschet, la niciun sport. I-a bătut și Dumbrăvița la fotbal, ce e în clubul ăla nu se poate”.