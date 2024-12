Anca Alexandrescu îi mulțumește lui Becali

Gigi Becali s-a oferit să plătească amenda primită de Realitatea Plus de la CNA pentru ”propagarea de informații false”, potrivit activenews.ro.

Amenda este de 150.000 de lei și a fost primită de Realitatea Plus după ce ari fi propagat ”informații false” în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”.

„Pe noi ne-au amendat cu 150. 000 de lei pentru că am îndrăznit să-i dăm dreptul la replică lui Călin Georgescu și pentru că am spus adevărul, nu minciunile pe care le rostogolesc ceilalți. Ne-au înfierat pentru că am vorbit de normalitate, aici în platou”, a spus Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii.

Gigi Becali a intervenit în cadrul unei alte transmisiuni live și s-a oferit să achite amenda de 150.000 de lei, primită din partea CNA.

„Tu stai liniștită, că toți banii, toate amenzile ți le voi plăti eu. Toți banii eu îi plătesc. Deci amenda aia de la CNA o să ți-o plătesc eu, stai liniștită. Da?”, a spus Gigi Becali.

„Mulțumesc frumos, domnule Becali”, a răspuns Anca Alexandrescu.