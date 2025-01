Anca Todoni și Gabriela Ruse, pe tabloul principal al Australian Open!

România va avea cinci reprezentante pe tabloul principal de la Australian Open 2025. Sorana Cîrstea, Irina Begu și Jaqueline Cristin sunt calificate automat datorită clasamentului, dar pe tabloul principal au acces, jucând trei tururi de calificări, și Anca Todoni și Gabriela Ruse.

Todoni, 110 WTA, a eliminat-o pe Varvara Lepchenko (128 WTA), o jucătoare experimentată, scor 6-3, 6-2.

Pentru Anca Todoni va fi a 2-a apariție pe tabloul principal la un Grand Slam, prima la Australian Open. Românca a fost prezentă în primele 128 și la Wimbledon 2024, unde a trecut în prima rundă de Olga Danilovic, dar apoi nu a avut replică în fața lui Coco Gauff, reamintește Eurosport.

Gabriela Ruse, numărul 125 mondial, a trecut de americanca Emina Bektas (190 WTA). 6-2, 7-5.

Welcome to the AO main draw, Anca 👏

Anca Todoni downs Varvara Lepchenko 6-3, 6-2 to advance! 🇷🇴#AO2025 pic.twitter.com/ZdhOAIrevs

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2025