Asasinarea rabinului israeliano-moldovean, confirmată

Autorităţile Emiratelor Arabe Unite au găsit trupul unui israeliano-moldovean Zvi Kogan, care era dispărut, au confirmat oficiali israelieni duminică dimineaţa, transmite TPS.

„Asasinarea regretatului Zvi Kogan este un act terorist criminal antisemit. Statul Israel va acţiona prin toate mijloacele şi îi va aduce în faţa justiţiei pe infractorii responsabili de moartea sa”, au anunţat biroul prim-ministrului şi Ministerul israelian de Externe, citate de TPS.

Kogan, trimis special al organizaţiei religioase Chabad din Abu Dhabi, o organizaţie iudaică ortodoxă cu activitate în mai multe ţări, dispăruse de joi.

Spre deosebire de majoritatea comunităţilor iudaice ortodoxe care tind să se concentreze pe cercul lor interior, organizaţia Chabad pune accentul pe interacţiunea şi evenimentele comunitare cu evrei neafiliaţi şi seculari sau alte secte ale iudaismului.

Potrivit informaţiilor din presa israeliană, ucigaşii sunt consideraţi cetăţeni uzbeci care lucrează în numele Iranului şi care au fugit în Turcia.

🕯️ Baruch Dayan Haemet

With great pain we share that Rabbi Zvi Kogan, Chabad-Lubavitch emissary to Abu Dhabi, UAE, was murdered by terrorists after being abducted on Thursday.

His body was recovered early Sunday morning, and his family has been notified.

Please do a mitzvah in…

— Chabad.org (@Chabad) November 24, 2024