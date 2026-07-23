„Toți baronii sunt la capătul răbdării”. Unul dintre liderii PNL spune că social-democrații riscă să rămână mult timp în opoziție: „PSD seamănă cu Putin în războiul din Ucraina”

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru afirmă că PSD traversează cea mai gravă criză politică din ultimii ani și susține că social-democrații au ajuns complet izolați după căderea Guvernului Bolojan.

Într-o declarație pentru Cotidianul, Muraru spune că partidul condus de Sorin Grindeanu nu mai are parteneri credibili pentru guvernare și estimează că PSD va rămâne „mult și bine în opoziție”.

În același timp, liderul liberal îl acuză pe președintele Nicușor Dan că prelungește criza politică prin nominalizările pentru funcția de premier și susține că șeful statului este, în prezent, „cel mai mare susținător al PSD”.

Muraru: „PSD este astăzi un partid izolat”

Vicepreședintele PNL spune că social-democrații și-au pierdut complet credibilitatea în fața celorlalte formațiuni politice.

„Astăzi PSD este un partid izolat. Nu mai poate propune absolut nimic, pentru că ceilalți parteneri politici, fie de dreapta, fie minorități etnice, nu mai au încredere în PSD, în capacitatea PSD.”

Muraru afirmă că PSD încearcă să joace după reguli politice care nu mai funcționează.

„PSD este complet decredibilizat, dar vrea să joace într-o narațiune din 2017-2018, când nici resursele, nici, mai important, credibilitatea nu mai există.”

Atac la Nicușor Dan: „Dacă insistă cu propuneri catastrofale, situația se va îngreuna”

Muraru consideră că ieșirea din blocajul politic depinde aproape exclusiv de președintele Nicușor Dan. „Cheia este la domnia sa.” Vicepreședintele liberal critică dur variantele de premier vehiculate de șeful statului.

„Dacă președintele Nicușor Dan insistă să facă propuneri catastrofale, cum au fost Tomac și Veștea, situația se va îngreuna și mai tare.”

El spune că în PNL există informații potrivit cărora șeful statului ia în calcul o nouă desemnare a lui Eugen Tomac. „Se aude foarte des că vrea să revină cu Eugen Tomac.”

„PSD și Nicușor Dan țin țara blocată”

Muraru merge mai departe și afirmă că responsabilitatea pentru lipsa unui nou guvern aparține atât PSD, cât și președintelui. „Cred că acest guvern poate sta multe luni, dar din vina principală a PSD și a președintelui Nicușor Dan.”

Una dintre cele mai dure declarații ale liderului liberal este legată de relația dintre PSD și șeful statului.

„Astăzi cel mai mare susținător al PSD este Nicușor Dan, iar acest binom PSD – Nicușor Dan ține țara blocată. Asta este, de fapt, realitatea.”

Muraru: PSD plătește pentru căderea Guvernului Bolojan

Vicepreședintele PNL afirmă că șansele formării unui nou executiv scad pe măsură ce trece timpul de la căderea Guvernului Bolojan.

„Cu fiecare zi în care ne îndepărtăm de 5 mai, data la care PSD a demolat guvernul prin acțiunea politică cu AUR și cu sprijinul direct al președintelui Nicușor Dan, ne îndepărtăm mai mult de șansele reale de a avea un guvern.”

În opinia sa, singura majoritate posibilă rămâne cea formată din PNL, USR și UDMR.

„PSD va sta mult și bine în opoziție”

Muraru estimează că social-democrații nu vor reveni prea curând la guvernare. „Vă spun că PSD va sta mult și bine în opoziție.”

În schimb, spune vicepreședintele liberal, PNL poate depăși situația actuală, cu lideri care fac opoziție în interior și procese pierdute în instanță.

„Situația cea mai complicată nu este deloc la PNL. Noi putem face congres în fiecare zi, iar de la un congres la altul numărul de susținători ai lui Ilie Bolojan va fi tot mai mare.”

Comparație dură: „PSD seamănă cu Putin în războiul din Ucraina”

Muraru recurge la o comparație dură pentru a descrie calculele greșite ale PSD.

„Situația cea mai explozivă într-un partid politic astăzi este în PSD. Seamănă cu ce a făcut Putin cu invadarea Ucrainei: deși au spus că vor invada Ucraina în câteva zile, au ajuns la patru ani și jumătate.

La PSD, deși au crezut că revin la guvernare în două săptămâni, au ajuns la aproape două luni și există perspectiva să fie multe astfel de luni.”

Muraru crede că Ilie Bolojan ar putea rămâne mult și bine interimar la Palatul Victoria, pe fondul blocajului politic.

„Toți baronii PSD sunt la capătul răbdării”

Alexandru Muraru susține că adevărata criză din PSD este provocată de nemulțumirea liderilor locali, rămași fără funcții și fără acces la resurse. „Toți baronii PSD sunt la capătul răbdării”, afirmă liberalul.

El susține că decizia retragerii tuturor demnitarilor PSD nu a aparținut lui Ilie Bolojan, ci chiar conducerii social-democrate.

„Toți – secretari de stat, șefi de agenții și așa mai departe – au fost trimiși acasă nu de Ilie Bolojan, ci de Sorin Grindeanu.”

Muraru: Grindeanu și-a construit o capcană în propriul partid

Vicepreședintele PNL susține că Sorin Grindeanu a încercat să-și consolideze autoritatea în PSD, obligând toți demnitarii să părăsească funcțiile. În ideea că, atunci când se va întoarce PSD la guvernare, va pune alți oameni în funcții.

„Retragerea secretarilor de stat, a subsecretarilor, a prefecților, a subprefecților, a președinților și vicepreședinților de agenții și a miniștrilor a fost făcută de Sorin Grindeanu, în ideea de a-și întări puterea în partid.”

În opinia lui Muraru, planul a eșuat. „Schema lui Sorin Grindeanu de a-și întări puterea în partid nu doar că n-a funcționat, dar s-a întors acum împotriva lui.”

„Au predat apartamentele și și-au refăcut viața”

Vicepreședintele PNL crede că foștii demnitari PSD nu mai pot spera că se vor întoarce prea curând la București.

„Acești oameni s-au întors în județele lor, dar revenirea la București este o iluzie. Au predat apartamentele, unii au trebuit să-și refacă viața, să se angajeze din nou.”

În opinia sa, pentru liderii locali ai PSD pierderea funcțiilor înseamnă și pierderea influenței.

„Pentru cei mai mulți baroni locali aceste poziții însemnau două lucruri esențiale: influența politică și accesul la resurse. Ambele mecanisme sunt astăzi nu doar limitate, ci chiar stopate. Bolojan n-a făcut altceva decât să semneze niște demisii care fuseseră redactate la sediul din Kiseleff și apoi duse la Guvern.”

Singura variantă pentru PSD? „Să se alieze cu AUR”

Întrebat dacă singura ieșire pentru PSD este o alianță cu AUR, Muraru răspunde scurt. „Da. Este decizia lor ce vor face.”

Muraru exclude UDMR dintr-o majoritate cu PSD și AUR: „Și-ar anula toate principiile”. El spune că formațiunea maghiară ar avea un prejudiciu major de imagine, dacă ar susține un guvern PSD, alături de neafiliați plecați de la SOS și POT.

„UDMR, ca partid etnic care a fost el însuși victimă a unor partide extremiste, ar ajunge în situația de a vota cot la cot cu ele un asemenea guvern.”

Deputatul PNL mai amintește că UDMR a refuzat să participe inclusiv la tentativele de învestire ale guvernelor Tomac și Veștea.

„UDMR și-ar anula toate principiile în momentul în care ar accepta să facă parte dintr-un eventual guvern Grindeanu sau să susțină, doar la votul de învestitură, un asemenea cabinet.”