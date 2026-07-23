Ilie Bolojan, înger și demon pentru USR. Două scenarii gri pentru USR la alegerile anticipate

USR s-a construit ca o contramișcare. Partidul fondat de Nicușor Dan s-a urcat pe valurile de ură împotriva PSD care se revărsaseră pe străzile țării în era Dragnea. Discursul antisistem venea cu o imagine care s-a tot diluat totuși după decembrie 2020, moment în care USR ajungea pentru prima oară la putere în Guvernul Cîțu. Antisistemul prelua frâiele sistemului.

Circumstanțele i-au dus chiar și alături de PSD, în Guvernul Bolojan, după apariția „răului mai mare” AUR. După moțiunea de cenzură, USR și-a regăsit ura pentru PSD. Problema sa este că un alt personaj i-a luat fața. Ilie Bolojan, liderul liberalilor, a devenit noua față a reformei. USR s-a poziționat acum în spatele lui Bolojan, dar subiectul alegerilor anticipate îi plasează în față două scenarii gri: fie se face mic, fie dispare.

Ilie Bolojan a furat discursul USR

Așa cum am mai scris în analize anterioare, Ilie Bolojan a reînviat discursul dur al electoratului de bază USR. „Șobolanii”, metafora cu iz fascist lansată în spațiul public de premierul interimar, este un tip de discurs prin care USR și-a atras electoratul loial, anti-PSD. „Plăcuța suedeză” a anului 2026.

Totodată, Bolojan a reușit să se facă sinonim în ochii electoratului din urbanul mare, mai ales corporatist, cu cuvântul „reformă”. Cu toate că reforma n-a existat, moțiunea de cenzură a fost întoarsă retoric pentru a convinge un segment al populației că Ilie Bolojan a fost demis pentru că voia să taie din sinecurile din statul român.

USR și-a construit imaginea de partid antisistem tocmai pe imaginea asta. Astfel, poziționarea în spatele lui Ilie Bolojan, ca un vector de imagine, părea relativ logică. Problema USR, însă, este că Bolojan e liderul unui alt partid. Așa că electoratul partidului a migrat parțial către PNL, în spatele lui Ilie Bolojan. Această idee e întărită de mai mulți sociologi, precum Vladimir Ionaș sau Remus Ștefureac.

Mirajul lui Bolojan poate că va scădea în timp. Dar, în cazul unor anticipate, emoția de moment poate vira și mai mulți oameni către imaginea salvatorului. Așa că pentru USR, alegerile anticipate prezintă un pericol real. Partidul lui Dominic Fritz are în față două scenarii gri.

Cât de plauzibil e scenariul anticipatelor?

Dizolvarea Parlamentului poate fi făcută doar de președintele Nicușor Dan și doar în anumite condiții. Pentru ca această opțiune să apară pentru șeful statului, două variante de premier desemnat trebuie să cadă la votul de încredere din plen. Mai mult, trebuie să treacă cel puțin 60 de zile de la primul eșec la vot pentru ca Nicușor Dan să poată dizolva Parlamentul și, implicit, să convoace alegeri anticipate.

„Dacă Nicușor Dan ar iniția anticipatele, președintele e conștient că principalul beneficiar al unor alegeri anticipate va fi AUR, care are perspectivele să-și dubleze scorul. AUR nu și-a ascuns intenția de a iniția inclusiv proceduri de suspendare a președintelui. (…) Ceea ce contravine și interesului politic al președintelui, și interesului politic al României”, a explicat anterior Remus Ștefureac pentru Cotidianul.

Și totuși, instabilitatea politică și incapacitatea lui Nicușor Dan de a media o majoritate fără AUR îl poate împinge tot mai aproape de apelul la urne. Pot conta și eventuale presiuni din zona PNL pentru președinte. Deși acum liberalii neagă ferm scenariul, procentele tot mai mari din sondaje pot deveni tentante. Cu atât mai mult cu cât o parte din parlamentarii actuali ai partidului, aproximativ 15, fac parte din Tabăra Veștea, iar conducerea Bolojan ar putea profita de anticipate pentru a-și reînnoi flota de parlamentari.

Cum electoratul PNL-reformist și cel care l-a făcut președinte pe Nicușor Dan coincid măcar parțial, presiunile mediatice ar putea duce la anticipate. De menționat este însă faptul că anticipatele ar avea loc cel mai devreme în toamnă. Continuarea unei guvernări interimare poate astfel ridica iritabilitatea socială și să împingă președintele către o ultimă soluție.

În cazul în care Nicușor Dan decide să apese butonul roșu, pentru USR există două drumuri.

Scenariul 1: Încolonarea în spatele lui Ilie Bolojan. Polul de dreapta

Partidul lui Dominic Fritz ar putea decide să se lege definitiv de Ilie Bolojan. PNL și USR ar putea candida pe liste comune, cu speranța că întregul e mai mare decât suma părților. Așa cum a fost cazul listelor comune Nicu și Marcel de la europarlamentarele din 2024.

În acest caz, polul de dreapta poate cel puțin teoretic spera chiar și la 30% din voturile exprimate. Un procent mare, care este semnificativ peste procentele adunate de cele două partide la parlamentarele din 2024. Pentru USR, poate fi o oportunitate să-și bage mai mulți oameni în Parlament, depinzând de înțelegerea cu Ilie Bolojan. Cel puțin, reprezintă o siguranță că există locuri sigur eligibile, pe care pot fi plasați oamenii importanți din partid.

Scenariul pare teoretic bun pe hârtie. Mandate cel puțin la fel de multe, crearea unui pol reformist puternic și formarea unui rival de mărime similară cu balAURul.

Doar că pentru USR o astfel de decizie poate însemna începutul sfârșitului. În general, scorurile bune ale partidului au venit atunci când s-au atașat la o locomotivă electorală. Nicușor Dan i-a făcut mari, Dacian Cioloș a fost o figură importantă la nivel european, care a dus la cel mai bun scor din istoria partidului de la scrutinul pentru Europa din 2020, Elena Lasconi a dus partidul în turul 2 al unor prezidențiale.

Ilie Bolojan, ca o locomotivă

Totuși, de fiecare dată, locomotiva nu avea structuri mai mari ca USR. Chiar și independentul primar Nicușor Dan, folosit drept propulsor pentru USR și după ieșirea din partid, era independent. Actualul președinte avea nevoie de USR, exista o codependență.

Ilie Bolojan este mai mare ca USR pentru că are și o structură puternică în spate. PNL are rădăcini adânci în administrația locală, e o forță în primării și acum a prins și la electoratul din urbanul mare. Liberalii au devenit un partid complet: conduc de la cele mai mici comune la principalele primării din țară, din București până-n Cluj-Napoca.

Ideologic, USR și PNL sunt de asemenea foarte similare. Partidul lui Dominic Fritz a renunțat aproape complet la temele progresiste din punct de vedere social. Au susținut la prezidențiale o candidată care a votat la referendumul pentru familie, care a fost și șefa partidului, Elena Lasconi.

Riscul „reformei” liberalilor este ca diferența dintre USR și PNL să se estompeze sau chiar să dispară. Cele două partide ar putea ajunge să devină unul singur. USR, un partid născut din dorința de a schimba clasa politică românească, ar risca să fie mâncat de PNL. Bolojan nu doar că a USR-izat PNL-ul, ci a și arătat partidului lui Fritz că politicile sociale în România nu contează dacă vorbești suficient de mult despre PSD.

Chiar și dacă fuziunea nu s-ar face, USR ar fi al doilea partid dintr-o alianță. Un partid cărat electoral în spate de liderul unei alte formațiuni. Un partid impotent, care nu poate conduce un guvern. Dominic Fritz s-ar plasa permanent în fundal. USR ar deveni mai degrabă roată de rezervă.

Scenariul 2: USR și PNL candidează separat. Vagonul lăsat fără locomotivă

USR ar putea să meargă și singur pe drumul electoral. Să se separe de PNL. Deja partidul lui Dominic Fritz a dat semne că și-ar dori să se diferențieze puțin de liberali. Atunci când Ilie Bolojan a declarat că ar putea susține un guvern minoritar PSD, dar cu condiții, USR s-au dezis rapid de această variantă.

Conducerea USR a realizat atunci că este o oportunitate de a se intra în față în lupta anti-PSD. Puteau juca opoziție reală, în timp ce liberalii erau actorul de sacrificiu care gira totuși guvernarea lui Sorin Grindeanu. PNL-iștii s-au prins însă repede de oportunitatea electorală pe care ar fi putut s-o lase deschisă. Au revenit asupra declarației și au decis să nu-l mai susțină pe Grindeanu drept premier. S-au întors la USR și au împins în față tot un liberal pentru funcția de premier: pe Siegfried Mureșan.

Dacă USR ar decide totuși să se despartă de Bolojan la urne, avem un scenariu care s-a dovedit deja falimentar la alegerile anticipate pentru PMB. Deși un fief al USR, faptul că Ilie Bolojan l-a aruncat în cursă pe unul dintre cei mai apropiați oameni din partid, Ciprian Ciucu, a dus la o victorie categorică a liberalului. Nici susținerea aproape pe față a președintelui Nicușor Dan pentru Cătălin Drulă nu l-a ajutat pe acestă să bată locomotiva Ilie Bolojan și candidatul său, Ciprian Ciucu.â

USR pierde procente din toate părțile

USR riscă să-și piardă o parte importantă de electorat către Ilie Bolojan. Fragmentarea voturilor a mai afectat în trecutul recent USR, mai ales la europarlamentarele din 2024, când de-abia au strâns peste 8% din voturi. Atunci, erau afectați de mai mulți independenți și partide mici din zona reformistă care, ca scor adunat, au strâns mai mult decât alianța electorală a USR.

Acum, dacă fiecare merge pe drumul său, USR pierde din start voturi către partide mici. Fie SENS, REPER, Drept sau PMP, fiecare fură între 1 și 5 procente dintr-un electorat care cândva ducea USRPLUS la peste 20%. Pe lângă aceștia, o parte din votanți vor migra la Bolojan. Fie în județele în care opțiunile liberale sunt unele puternice, fie în zone în care USR nu are candidați cu notorietate.

USR singur la alegeri anticipate va fi prins între atacurile nemiloase ale PSD și AUR și locomotiva electorală Ilie Bolojan care le mută electoratul în tolba liberalilor. Riscul pentru partidul lui Dominic Fritz este să scadă vertiginos și să piardă mandate. Un rezultat dezastruos, care probabil ar însemna finalul mandatului pentru primarul Timișoarei în fruntea partidului, mai ales având în vedere lovitura încasată și de la ANI. Iar, din apropiere de pragul electoral, fuziunea cu PNL ar putea părea tot mai tentantă.