Avetismenul ministrului Apărării în legătură cu implementarea programului SAFE: Există riscul ca nu toate proiectele să mai poată fi contractate. Vor să introducă în jocul politic şi chestiuni care ţin de acest program

De Mădălina Hodea - redactor
Sursa FOTO: Facebook / Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avertizat că implementarea programului european SAFE ar putea fi afectată de întârzieri, creșteri de costuri și influențe politice. Există riscul ca unele proiecte să nu fie contractate la timp, ceea ce ar putea duce la pierderea fondurilor și la blocarea unor investiții importante în domeniul apărării din România.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, avertizează că există riscul ca programul SAFE să fie afectat de „birocraţie”, iar unele proiecte să nu mai poată fi contractate la timp. Totul în contextul în care termenele-limită foarte scurte pun presiune maximă pe autorităţi. Miruţă mai spune că sunt în derulare 21 de proiecte. Autorităţile având la dispoziţie doar câteva săptămâni în care finalizeze procedurile şi să semneze contractele, scrie News.ro.

Programul SAFE

Acesta spune că oficialii ministerului au trimis „de foarte mult timp” „bucata de criterii operaţionale” aflate în sarcina acestora în programul SAFE, atât la cancelaria primului-ministru, cât şi la celelalte ministere implicate, un calendar cu termene şi cu obligaţii din partea fiecărei părţi implicate.

Întrebat dacă, în acest context, a discutat cu PSD despre o posibilă înţelegere în aşa fel încât să nu se ajungă în acest punct şi dacă preşedintele Nicuşor Dan a încercat să medieze o eventuală negociere pe acest subiect, Miruţă a răspuns că el nu va răspunde în locul preşedintelui.

Ce spune ministrul

„Vă pot spune că în discuţiile pe care le-am avut, şi domnul preşedinte a menţionat public, este un interes major să demonstrăm raţiune şi capacitate politică de a ne manifesta politic într-o cameră şi de a susţine mai departe interesele României în camera cealaltă, pentru că nu e o chestiune care ţine doar de România, sunt nişte condiţii care sunt puse la nivel european. Termenul limită pentru contractele individuale este 31 mai, a afirmat Miruţă.

Ce reprezintă programul SAFE

Programul SAFE reprezintă un instrument financiar al Uniunii Europene. El este destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre. Totul prin investiții și achiziții comune. România beneficiază de o alocare semnificativă. Peste 16 miliarde de euro primește țara noastră. Aceste fonduri  ar trebui utilizate pentru modernizarea armatei și dezvoltarea industriei naționale de apărare.

 

