Becali: „M-a sunat Ciolacu. A spus că nu țin un secret”

Jurnalista Anca Suciu: Subiectul este discuţia avută cu Viorel Hrebenciuc despre susţinerea lui George Simion astfel încât să ajungă în turul doi. Vreau să ştiu dacă între timp aţi discutat cu Marcel Ciolacu.

Gigi Becali: Da, i-am dat un mesaj, i-am zis că vreau pace, e mai bine să ne oprim aici. Am apreciat faptul că m-a sunat imediat şi i-am şi spus că apreciez, înseamnă că ai inima curată şi ai conştiinţa curată. Vedeţi că acum îl laud, pentru că îmi plac oamenii care au curajul răspunderii.

Jurnalistă: V-a sunat să vă explice sau v-a sunat să vă reproşeze?

Gigi Becali: Dacă crezi că poate să îmi reproşeze mie cineva… înseamnă că nu mă cunoaşteţi voi pe mine.

Jurnalistă: Era o informaţie delicată despre un scenariu cu care premierul a fost atacat în ultimele ore.

Gigi Becali: Nu l-am atacat cu nimic, el doar a spus ceva şi eu am răspuns ceva. El a spus că nu sunt politician, eu am spus că nu e el. Ce trebuia să zic? El a spus că nu ţin un secret, eu am spus că secretele nu se ţin, doar dacă sunt secrete de stat. Dacă eşti politician, trebuie să ştie lumea totul despre tine ca să ştie ce votează, nu?! El a spus că n-am făcut nimic, eu am spus că el n-a făcut, eu am făcut 300 de case, am mai făcut 50 de case acum şi biserici. Cu ce l-am atacat eu pe Ciolacu?

Jurnalistă: Premierul v-a spus că nu puteţi să ţineţi un secret. Secretul era acesta că împreună cu PSD încercaţi să-l duceţi pe George Simion în turul 2?

Gigi Becali: Păi staţi puţin… deci nu a fost un plan, a fost doar o înţelegere între doi prieteni. Hrebenciuc, care omul ţine cu PSD, şi eu, care vorbesc cu Hrebenciuc de 2-3 ori pe săptămână, suntem prieteni, între care s-a vorbit şi asta, tu ce susţii, eu ce susţin, a văzut că sunt cu AUR, a spus, dom’le, hai să facem lucrul ăsta. Şi i-am spus, bun, eu îl susţin pe George, intru în campanie, îl băgăm în turul 2. Zic, da, dacă îl băgăm în turul 2, după aceea să nu-l atacaţi, adică o vi-l bată şi pe Ciolacu în turul 2.

Jurnalistă: Când aţi avut discuţia asta cu Viorel Hrebenciuc? După sau înainte de momentul în care Diana Şoşoacă a fost scoasă din cursa prezidenţială?

Gigi Becali: Înainte mult, nu mă întrebaţi de Diana Şoşoacă, că nu vreau să vorbesc despre femei.

Jurnalistă: Păi vorbiţi cu o femeie, domnule Becali.

Gigi Becali: Păi da, vorbesc cu o femeie care-şi face meseria. Şi cred că o femeie, ca dumneata, poate să-şi facă meseria cu brio, ceea ce faci dumneata. Dar ca să văd o femeie că ea vrea să fie preşedinte şi în spatele ei nişte bărbaţi, care se cred bărbaţi şi stau în spatele ei şi vor să profite de o femeie, adică aia e un lucru urât.

Jurnalistă: Alt subiect. Şi vreau să ne lămurim cu privire la acest scenariu. Liberalii spun că PSD încearcă să-l ajute cu voturi pe care să le mute cu mâna, cu sacoşa în secţiile de votare.

Gigi Becali: Asta nu cred, s-au inspirat probabil, este un discurs politicianist şi de campanie, asta a făcut Băsescu, s-au inspirat din asta, nici nu se poate face aşa ceva. Pe vremea aia, Băsescu era foarte puternic, controla toate serviciile şi pe toată lumea politică, era un fel de împărat şi făcea ce voia. Acum nu se mai poate face asta.

Jurnalistă: Făcea ce voia, adică inclusiv fraudarea votului?

Gigi Becali: Poate orice.

Jurnalistă: Sunt dovezi în acest sens? Nu avem o instanţă de judecată care să ne spună?

Gigi Becali: Dar ştiţi ce s-a întâmplat, nu are rost să reluăm.

Jurnalistă: A reluat PSD acel moment…

Gigi Becali: Ei aşa cred. Vor scenariul Iliescu-Vadim. Adică, băi, intră… PSD-ul. Ei sunt conştienţi că, cum s-a întâmplat până acum, dacă intră altcineva în turul 2, atunci o să fie un vot anti-PSD, adică se coalizează forţele de dreapta. Dar dacă intră Simion, domnule Simion este extremist, domnule Simion e cu ruşii şi vor să-şi facă scenariul Vadim-Iliescu. Asta cred că vor, nu?, din moment ce îl vor pe Simion în turul 2.