Alegerea lui Nicușor Dan, susținut de președintelui Macron, îi face pe mulți să afirme că încet-încet, România va deveni (dacă nu cumva este neoficial) o colonie a Franței. În ajutorul lor, vine un text care circulă pe net și care este atribuit generalului Henri Berthelot.

Scrisoarea gen. Berthelot catre Marele cartier francez, 19 oct. 1918

(…)aceasta tara (Romania…) va fi o colonie perfecta pentru Franta… naivitatea romanilor merge pana la a considera Franta o sora mai mare… chiar in conditiile grele ale acestui razboi (primul razboi mondial…) ne-am scos cvintuplat investitiile facute in armata romana… avand in vedere pozitia geografica extraordinara a Romaniei propun sa o transformam cat mai repede in colonie a Frantei…”

Cum a ajuns o copie a respectivei scrisori in fondu arhivistic al Ministerului de Externe al Romaniei: pe vremea aia rumanii aveau cutitu la os, data fiind situatia politico-militara foarte maro, astfel incat isi foloseau creierii la turatie maxima si „trageau” in tot ce misca. Pe cale de consecinta ordonanata respectivului general francez a fost imbatata manga de niste rumani „de bine”, rumani care apoi au copiat repectiva scrisoare.

Generalul Henri-Mathias Berthelot a fost conducătorul Misiunii militare franceze care a participat activ, începând din 1916, la acţiunea de reorganizare a armatei române, insuflând încredere şi contribuind la buna desfăşurare a refacerii acesteia. Biruinţele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz din iulie-septembrie 1917 au fost rezultatul reorganizării armatei române realizate de generalul Berthelot.