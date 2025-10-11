Boc, invitație pentru Viktor Orban. Să vină și la Primăria din Cluj

Prezent la congresul UDMR, vineri, primarul Emil Boc a ținut să îl invite pe Viktor Orbán la primăria din Cluj la următoarea vizită în țara noastră. Boc și-a făcut loc printre jurnaliști și agenții de pază ca să ajungă la premierul Ungariei.

Domnule premier, vă invit să veniți și la primărie, în Cluj, a transmis Boc în momentul în care premierul ungar se pregătea să plece.

”Ar trebui, da, voi veni data viitoare”, a răspuns Viktor Orban.

”Vă invit la restaurant…. și la primărie„, a continuat Boc

Viktor Orban: La primărie, da, despre asta vorbeam, invită-mă, a continuat Orban.

”Vă aștept. Simțiți-vă liber să veniți oricând la ușa mea„, i-a răspuns Boc.

Viktor Orban: Îmi amintesc foarte bine și apreciez lucrurile pe care le-ai făcut.

Emil Boc: Mulțumesc pentru colaborare!

Lucrările celui de-al 17-lea Congres al UDMR au avut loc vineri, la centrul de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, judeţul Cluj.

La congres au participat premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan primise invitația de a participa la eveniment și confirmase participarea, însă nu a mai ajuns, invocând schimbări de agendă de ultim moment.

Viktor Orban a vorbit despre importanța comunității maghiare din România, într-un discurs cu tentă electorală, afirmând că UDMR este un „factor de strategie națională”.

La Congresul UDMR au fost intonate, pe rând, imnul României, imnul Ungariei și imnul Ținutului Secuiesc.

Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a asistat la ceremonie, dar a ieșit din sală în momentul intonării imnului secuiesc. El a revenit pentru a ține un discurs.

Criticat că a rămas în sală în timpul intonării Imnului secuiesc, premierul Ilie Bolojan a spus că important este să ne respectăm.

„Atunci când sunt oaspete, respect gazdele. Organizatorii au propriile melodii de suflet, propriile tradiții. Ca români, avem cântece identitare, „Treceți batalioane române Carpații” și „Marșul lui Iancu…lupta noastră, români și maghiari împreună, nu e a cântecelor, este una comună și grea, cu realități care ne apasă deopotrivă și pe care, numai uniți, sunt convins că o vom câștiga”, a declarat premierul la Antena 3 CNN.