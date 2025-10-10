Nicușor Dan zice „Pas!“ congresului UDMR

Anunțat ca invitat la congresul UDMR care are loc astăzi într-un sătuc din Cluj, președintele Nicușor Dan a contramandat.

Asta înseamnă și că întâlnirea dintre el și premierul maghiar, invitat și el de udemeriști la congres, nu va avea loc.

Decizia poate fi interpretată ca ciudată în condițiile în care Nicușor Dan le datorează mult maghiarilor din România și URDM. În al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 18 mai, el a reușit să întoarcă rezultatul împotriva liderului AUR, George Simion, printre alții, cu voturile alegătorilor maghiari.

Sprijinul lui Nicușor Dan în așezările transilvănene locuite de o proporție semnificativă de maghiari a fost excepțional, în mare parte peste 80%. Peste 600 de mii de maghiari din România au votat pentru alegerea lui Nicușor Dan.

Surse politice susțin că decizia de a nu mai participa la congres are legătură cu faptul că liderii UDMR promovează Ținutul Secuiesc, ori o participare a președintelui la eveniment ar fi putut fi interpretată ca validare a acestei sintagme.

La Congresul UDMR, vor merge totuși premierul Ilie Bolojan, șeful PSD, Sorin Grindeanu, vicepremierul Tanczos Barna, dar și alți politicieni.

Pe agenda președintelui Dan, nu este trecut astăzi niciun eveniment.