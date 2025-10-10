Nicușor Dan zice „Pas!“ congresului UDMR

Anunțat ca invitat la congresul UDMR care are loc astăzi într-un sătuc din Cluj, președintele Nicușor Dan a contramandat.
Asta înseamnă și că întâlnirea dintre el și premierul maghiar, invitat și el de udemeriști la congres, nu va avea loc.
Decizia poate fi interpretată ca ciudată în condițiile în care Nicușor Dan le datorează mult maghiarilor din România și URDM. În al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 18 mai, el a reușit să întoarcă rezultatul împotriva liderului AUR, George Simion, printre alții, cu voturile alegătorilor maghiari.
Sprijinul lui Nicușor Dan în așezările transilvănene locuite de o proporție semnificativă de maghiari a fost excepțional, în mare parte peste 80%. Peste 600 de mii de maghiari din România au votat pentru alegerea lui Nicușor Dan.
Surse politice susțin că decizia de a nu mai participa la congres are legătură cu faptul că liderii UDMR promovează Ținutul Secuiesc, ori o participare a președintelui la eveniment ar fi putut fi interpretată ca validare a acestei sintagme.
La Congresul UDMR, vor merge totuși premierul Ilie Bolojan, șeful PSD, Sorin Grindeanu, vicepremierul Tanczos Barna, dar și alți politicieni.
Pe agenda președintelui Dan, nu este trecut astăzi niciun eveniment.
Acest ziar a devenit nefrecventabil .
Apreciez atitudinea președintelui , de astăzi . Mai puțin obediența manifestată ieri … . Frica păzește bostănăria și zecile de milioane de euro însușiți de către familia prezidențială .
El i-a cerut voie Ursulei? Sau măcar lui Magion? Când au auzit ăștia ca Mucwa vrea excursie sa se pupe cu Orban Ungurul l-au consemnat la domiciliu. Sa stea cu al mic și sa se joace împreună.
O hotarare categoric corecta ! Felicitari si toata consideratia consilierului care l-a lamurit, pentru ca lui Nicusor nu-i trecea prin cap.Prezenta lui acolo nu avea ce cauta ca presedinte de statat .Doamne , unde am ajuns !!
PS:Si asa umilinta noastra a fost destula prin participarea prim ministrului stand in pozitia de drepti la intonarea obrznica a asa zisului imn secuiesc.Intelectualitatea „proeuropeana” poate fi mindra !
Nicusor a fost dezinformant de consilierul Orban ca a fost invitat la Ziua Marinei Ungare si nu s-a dus, sa nu intre la apa.
N-ai nimic de aflat în afară de ce află serviciile in mod profesional și nu la nivel de țațe.
UDMR trebuie scos în afara legii fiindcă nu este partid, ci agenție de spionaj maghiar.
Când a auzit Ursula ce era sa facă, l-a pedepsit, interzicandu-i 3 zile ieșirea din casa cu prietenii. Ce caute el lanOrban? A inytebat elnpa mama saunpebtata, pe Ursula sau pe Magion? Nu are voie la joaca si sa iasa pe afara! Sta acasă cu al mic. Cu fiu-sau.
Daca venea, era rau, daca nu venea, e si mai rau. Din seria militeneasca: „Cine o moara pe Siret ? Venea !”
Daca motivul real, nedeclarat, este ca a aflat ca va fi intonat imnul ,,Tinutului Secuiesc”, are si el, in sfarsit, o bila alba.
Om, la vârsta lui, care nu anticipează când îi vine scaunu’. Îi dat în îngrijire la Țoiu. Da trebe întors de două persoane. Îl repartizează statul externalizat și pe Moșteanu.
Pana la urma a inteles a un presedinte de stat nu poate fi invitat la un congres al unui partid. Presedintele este cel care poate face invitatii nu neica nimeni de la udemere.
Ma intreb ce legatura are el cu municipiul Cluj-Napoca? Nu cred ca a fost vreodata acolo. Ar fi fost rupt din peisajul Ardelenesc. Bolojan, Grindeanu, Boc totusi sunt ardeleni in toata regula.
Un gest de mîrlan.. Ai două evenimente majore la care ai fost INVITAT, deși era să mergi și neinvitat doar pentru a te mai deschide nițel la orizont..Oricum la un congres al maghiarilor unde e prezent și premierul maghiar ai multe de aflat..