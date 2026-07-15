Orice drum începe cu prima funcție. De ce vrea George Simion șefia Senatului – ANALIZĂ

George Simion, șeful AUR, i-a întins direct mâna lui Sorin Grindeanu. În contextul în care PSD nu găsește loc de negociere cu polul de dreapta bolojenist, Simion s-a arătat deschis la negocieri cu PSD. Pune însă o condiție crucială: AUR vrea șefia Senatului. Apoi, cele două partide ar putea negocia o formulă de guvernare cu miniștri din ambele partide.

„Dacă PSD, în vreun fel, își dorește o colaborare cu noi și să scape de Ilie Bolojan, soluția primă, un prim pas dacă se dorește deblocarea; așa am auzit de la domnul Grindeanu, că era foarte maleabil astăzi – ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea uneia dintre cele două Camere.

Și să nu îl mai lase pe Mircea Abrudean, omul lui Ilie Bolojan, președinte la Senat. Printr-un vot al majorității parlamentare, majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR și parlamentarii PSD, putem desemna un alt președinte la conducerea Senatului.

În mod normal, dacă președinte la Camera Deputaților rămâne reprezentantul PSD, Sorin Grindeanu, președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR, și nu Mircea Abrudean, dacă într-adevăr această coaliție și-a dat obștescul sfârșit”, a spus George Simion la Gândul.

George Simion n-ar putea fi șeful Senatului

George Simion este deputat în Parlamentul României. Astfel, liderul formațiunii AUR nu ar putea deveni șeful Senatului dacă PSD ar oferi partidului funcția. Cel mai probabil, pe post ar intra Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și una dintre fețele centrale ale conducerii partidului.

Peiu are un trecut apropiat de PSD. A lucrat în guvernul lui Adrian Năstase, pe care îl descrie drept cel mai bun premier din istoria României. La egalitate cu Radu Vasile, un alt premier pentru care a lucrat.

Petrișor Peiu a și fost plasat drept liant între AUR și forțele „prooccidentale”. În loc ca Simion să iasă să anunțe colaborarea cu PSD pentru moțiunea de cenzură, Petrișor Peiu a fost scos pentru a-și asuma asocierea cu social-democrații.

„Orice drum începe cu primul pas”, spunea Marian Neacșu atunci, braț la braț cu Petrișor Peiu.

Cu toate astea, liderul senatorilor AUR face notă discordantă când vine vorba de tema lansată de George Simion. Principala linie de discurs a lui Petrișor Peiu a fost că AUR nu trebuie să se aproprie de PSD. În ziua votului pentru Guvernul Veștea, Peiu amenința că se va „retrage”, dacă AUR îi oferă susținerea liberalului.

Și acum, după declarația de la Gândul făcută de Simion, Peiu a postat pe Facebook un mesaj acid, în care nega scenariul intrării la guvernare cu PSD.

„Singura modalitate de ieșire rațională și democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate. Orice adult înțelege asta.

Orice altă soluție prelungește criza și va îngropa economia și prestigiul internațional ale României”, a scris Peiu pe Facebook.

Liderul senatorilor AUR a întărit mesajul în finalul postării. „AUR nu trebuie să dea, în actuala criză politică, niciun vot pentru PSD sau pentru Nicușor Dan, cum nu trebuie să dea niciun vot pentru PNL, pentru USR sau pentru UDMR . AUR nu trebuie decât să fie consecvent cu sine însuși și să își mențină politica de revenire la democrație. Alegeri anticipate!”

Și totuși, de ce vrea George Simion Senatul

George Simion își poate ascunde alegerea sub un raționament simplu. La Camera Deputaților este șeful PSD, Sorin Grindeanu. Senatul e condus de Mircea Abrudean, un liberal apropiat de Bolojan. Simion poate justifica faptul că înlocuirea unui bolojenist cu un AUR-ist ar intra tot în marja alianței destructive PSD-AUR de la moțiune. Liderul AUR poate spune că nu-i pasă dacă primește șefia Camerei sau a Senatului.

Dar, în realitate, șefia Senatului are un avantaj crucial pentru AUR. În cazul suspendării președintelui, șeful Senatului ajunge interimar la Palatul Cotroceni. Practic, fără să câștige la urne, prin acest compromis cu PSD, AUR ar putea să dea un președinte.

Planul AUR este public: partidul vrea fie anticipate, fie suspendarea președintelui. Prima variantă este greu de obținut. Deși partidele în aparență susțin un astfel de scenariu, decizia stă strict în pixul lui Nicușor Dan.

Constituția explică faptul că dizolvarea Parlamentului poate fi făcută de președinte doar după ce două variante de premier cad la votul de încredere din Parlament și trec măcar 60 de zile de la primul vot. Foarte important este cuvântul „poate”, care îi oferă lui Nicușor Dan contextul pentru a refuza la nesfârșit un astfel de scrutin. Așa că pentru AUR rămâne o luptă care în acest moment pare improbabilă: alegerile anticipate.

Nici suspendarea nu e un deziderat prea ușor de realizat însă. Cel puțin teoretic, PSD n-are motive să-l suspende pe președintele atât de prietenos cu social-democrații încât a fost poreclit Nicușor Pesedan.

Ciolan

De peste două luni, PSD este departe de putere. Social-democrații și-au retras oamenii din eșaloanele doi și trei, sperând că vor reveni rapid la guvernare. De altfel, Grindeanu le promitea oamenilor din partid că în cel mult două luni, PSD se va întoarce la putere. Sau la „ciolan”, așa cum e denumită folcloristic guvernarea.

Social-democrații au însă o problemă mare cu oamenii din teritoriu. Principalul atuu al PSD este faptul că au cei mai mulți aleși locali. Controlează primării, consilii locale și județene într-o mare parte a țării. Doar că teritoriul se întreține cu bani. Romeo Lungu, propus de PSD ministru al Dezvoltării în Guvernul Veștea, promitea să dea drumul iar la robinetul cu bani din bugetul de stat, prin proiecte precum celebrul „Anghel Saligny”.

În prezent, conform sondajelor, PSD nu mai atinge decât maximum scorul luat la parlamentare în 2024. În cele mai pesimiste sondaje pentru aceștia, social-democrații se aproprie de 10%-15%, un sfert din cât luau în „glorioasa” eră Dragnea. Pentru aleșii locali, o asociere cu AUR, partidul cel mai bine cotat în rândul populației, le-ar aduce din start un boost electoral. De altfel, pe această logică au existat de-a lungul timpului în local transferuri de la PSD la PNL sau invers.

Nemaiavând cartea procentelor sigure, PSD-iștii trebuie să le ofere alt motiv aleșilor locali pentru a rămâne în partid. Acest motiv pot fi banii, pe care îi pot furniza doar dacă sunt la butoane, la guvernare.

„Trec zilele”

„Dacă expiră aceste scenarii, și ne uităm că trec zilele, sigur că putem să discutăm mai târziu detalii sau scenarii, dar eu spun că este prea devreme și atunci nu trebuie să ne aventurăm în discuții de genul acesta”, a spus Claudiu Manda, la Podcasturile Cotidianul. Timpul trece, deci, iar în viitorul apropiat PSD ar putea recurge la negocieri și cu alte partide.

Deși liderii partidului neagă în discursul public, PSD în opoziție este o vulnerabilitate pentru conducerea partidului. Iar pe Sorin Grindeanu cu siguranță îl doare mai tare funcția din partid decât aparența de ostilitate la adresa AUR.

Înainte de a accepta să colaboreze cu Simion, cu siguranță PSD ar încerca mai degrabă să-i rupă o bucată de partid. De altfel, Manda dădea de înțeles că o parte dintre parlamentarii AUR ar putea fi deja cu ei. „Știu că au fost parlamentari (n.r. AUR) care și-ar fi dorit să voteze Guvernul Veștea în momentul în care cei de la AUR au spus că părăsesc sala.”

Dar grupul parlamentar AUR pare să fi fost construit cu un superglue puternic. Probabil datorită perspectivelor electorale roz. De ce ai pleca dintr-un partid în care ai aproape garantat un nou mandat? AUR n-a pierdut decât câțiva aleși, care în general s-au repliat pe persoană fizică. În cazul în care n-ar putea rupe din partidul lui Simion, un PSD care nu vede vreo soluție de compromis ar putea accepta pretenția AUR.

Nicușor Dan nu se vrea cupidon

„Pentru că am văzut lideri de opinie, chiar politicieni din partide, care spun că n-ar fi o mare scofală să facem un experiment și să … așa, să invităm pe unii și pe alții. Încerc să nu dau nume de partide. Să invităm să facă parte din guvern”. (n.r. Pro TV: Pot să dau eu? AUR. Să facă parte din guvern …)

Și .. haha .. fiind aici, adică la Coaliția de Voință, că s-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului din Ucraina, pe care să îl dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România, din senin, așa, să aibă un guvern în care o parte din miniștri să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Deci măcar …

Deci România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în acest moment, adică ar fi dramatic să pierdem în momentul ăsta”, a spus președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru Știrile ProTV.

Șeful statului a exclus anterior, la întrebarea Cotidianul, să accepte un guvern care să aibă chiar și susținerea a doar 2-3 parlamentari AUR. Deci, oricâte calcule ar face, un posibil guvern PSD-AUR s-ar lovi de problema existențială că n-ar fi desemnat de Nicușor Dan.

Suspendarea lui Nicușor Dan

Să plecăm de la premisa că PSD și AUR schimbă șeful Senatului. Discuțiile se deschid rapid pentru un guvern din care să facă parte cele două partide. Nicușor Dan refuză totuși să desemneze un premier al alianței.

PSD, dacă rămâne tot departe de metaforicul ciolan, însă, poate considera poziția președintelui drept un atac la stabilitatea partidului. Și-au găsit majoritate, constituțional au prezentat o variantă de premier președintelui, dar acesta refuza pentru a evita extremiștii.

Atunci, conducerea partidului poate cere ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Pe motivul că nu vrea să numească premierul unei majorități democratice, PSD și AUR pot cere și obține suspendarea președintelui. Rapid și sigur. PSD ar putea fi mânat în luptă tocmai de absența pentru prea mult timp de la putere.

În funcție ar ajunge un președinte interimar AUR, probabil Petrișor Peiu, așa cum am explicat mai sus. Ar putea face un tur de transparentizare, pe modelul lui Ilie Bolojan, prin care să își construiască o imagine de tip Meloni.

Mai mult, Peiu a dat mereu impresia unui politician moderat din AUR. Cea mai bună dovadă este că, aproape cu fiecare ocazie, Peiu s-a detașat complet de Călin Georgescu. Nu-l știe, n-a vorbit cu el, nu-l vede premier. Parcă Georgescu nici nu există. Petrișor Peiu e o figură mult mai puțin polarizantă decât George Simion.

Timpul joacă în favoarea lui George Simion

Scenariul de mai sus este însă unul de cursă lungă. Cu cât criza politică se prelungește mai mult, cu atât scenariile AUR se tot aproprie. Deși la începutul crizei politice, anticipatele și suspendarea păreau doar retorică politică, acum primul scenariu e amintit de mai toți liderii politici.

Cu cât Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, iar Parlamentul rămâne tot mai divizat, inacțiunea lui Nicușor Dan îi rănește credibilitatea de mediator. Lipsa unei soluții pare totuși să contureze un scenariu necesar: anticipatele.

Dar președintele nu le vrea, din cauza riscului ca AUR să se aproprie de o majoritate singur, după redistribuire. Un astfel de scenariu ar fi sinonim cu suspendarea lui Nicușor Dan. Totuși, tărăgănarea negocierilor și incapacitatea de a găsi o soluție magică ține PSD-ul tot departe de „ciolan”. Și ăsta e un pericol pentru Sorin Grindeanu.

Citește și: Nicușor Dan pune tunurile pe AUR