„Mâncare ieftină și chirii de câteva sute de euro“. Cu pensii de 1.500 Euro, tot mai mulți italieni aleg România. Ce taxe plătesc la noi și ce-i atrage aici

Într-o perioadă în care inflația și costurile de zi cu zi apasă asupra bugetelor noastre, dar și ale europenilor, diferențele dintre sistemele fiscale și prețurile din cele două țări devin tot mai importante.

România a ajuns astfel să fie privită de unii pensionari italieni ca o alternativă avantajoasă, atât din punct de vedere fiscal, cât și al cheltuielilor lunare.

De ce este România atât de atractivă pentru pensionarii din Italia

Principalul motiv îl reprezintă modul în care sunt impozitate pensiile. În România se aplică o cotă de 10%, însă doar pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei pe lună. Sub acest nivel nu se datorează nici impozit, nici contribuții.

Pentru sumele care depășesc pragul de 3.000 de lei se aplică și contribuția de sănătate de 10%, aceasta fiind deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit. În practică, presiunea fiscală poate fi mai redusă decât ar părea la prima vedere.

Acest sistem este considerat de unii pensionari italieni mai avantajos decât impozitarea progresivă aplicată în Italia, motiv pentru care România începe să apară tot mai des pe lista destinațiilor luate în calcul pentru pensionare.

Cum se calculează impozitul și cine poate beneficia de acest regim fiscal

Calculul final ține cont de faptul că contribuția de sănătate se scade din baza impozabilă înainte de aplicarea impozitului pe venit. Astfel, pentru o pensie brută de 4.000 de lei, reținerile totale sunt de 190 de lei, iar pensia netă ajunge la 3.810 lei.

Totuși, avantajele fiscale nu sunt valabile pentru toți pensionarii italieni.

Convenția de evitare a dublei impuneri dintre România și Italia prevede că foștii angajați din sectorul privat pot fi impozitați exclusiv în România, după transferul reședinței fiscale. În aceste cazuri, pensia este plătită de casa de pensii italiană fără rețineri la sursă.

În schimb, foștii angajați din sectorul public, precum profesorii sau personalul medical, rămân impozitați în Italia. Excepția este reprezentată de persoanele care dețin și cetățenia română.

În România, costul vieții e mai mic decât în Italia, iar acest lucru atrage mulți pensionari

Dincolo de taxe, mulți pensionari italieni tentați de o mutare în România se uită mai ales la costul de trai. Fie că este vorba despre chirie, mâncare sau facturi, unii consideră că țara noastră e mult mai ieftină.

În multe orașe din România, un apartament cu un dormitor poate fi închiriat cu 300-450 de euro pe lună și, în general, chiriile diferă mult de la un oraș la altul. Pentru un pensionar care nu e pretențios și nu vrea să locuiască în buricul marilor orașe, precum București, Timișoara sau Sibiu, costurile pot fi semnificativ mai reduse decât în orașele mici italiene.

Și cheltuielile de zi cu zi sunt mai reduse comparativ cu multe orașe din Italia. O cină pentru două persoane la un restaurant de nivel mediu depășește rareori 35-40 de euro, ceea ce reprezintă o altă bilă albă pentru țara noastră.

În acest context, o pensie netă de aproximativ 1.500 de euro poate asigura un nivel de trai confortabil, fără presiunea unor cheltuieli foarte ridicate. Practic, vorbim despre un stil de viață normal, fără epatări sau cheltuieli inutile, dar nu presant, nu la limită, de la o lună la alta.

Ce trebuie să faci, dacă ești pensionar italian, pentru a beneficia de avantajele fiscale din România

Dacă vrei să beneficiezi de regimul fiscal aplicat în România, trebuie să îndeplinești câteva condiții. În primul rând, este necesar să locuiești în România cel puțin 183 de zile pe an, chiar dacă această perioadă nu este continuă.

Ai nevoie și de un contract de închiriere sau de un act de proprietate pentru locuința în care stai, document care trebuie înregistrat la ANAF.

După mutare, ai la dispoziție 90 de zile pentru a te înscrie în Registrul italienilor rezidenți în străinătate (AIRE). De asemenea, trebuie să depui formularul EP-I la casa de pensii din Italia (INPS), pentru ca pensia ta să fie supusă regimului fiscal aplicabil în România, în condițiile prevăzute de lege.

Ce ar trebui să ai în vedere dacă te interesează mutarea într-o altă țară

Dacă iei în calcul mutarea în altă țară după pensionare sau vrei să înțelegi cum funcționează sistemele fiscale din Europa, este important să verifici întotdeauna condițiile aplicabile fiecărei situații. Regimul fiscal poate diferi în funcție de tipul pensiei, de rezidența fiscală și de acordurile dintre state.

În cazul pensionarilor italieni, România devine o opțiune atractivă datorită combinației dintre taxe mai reduse și un cost al vieții mai mic, însă avantajele nu se aplică automat tuturor, iar respectarea procedurilor și a condițiilor legale este esențială înainte de orice decizie privind mutarea în altă țară.

La fel se întâmplă și în cazul pensionarilor români care aleg să-și trăiască vârsta a treia peste hotarele țării.

Dacă te afli într-o astfel de situație, e indicat să te informezi despre procedurile fiscale, legislație și modificări legislative recente, astfel încât procesul de mutare, acomodare și ședere să decurgă conform așteptărilor.

Află și Pensia nu mai e suficientă. Aproape 3 din 10 pensionari activi din Europa spun că muncesc pentru că au nevoie de bani