Cursul euro urcă din nou. Ce trebuie să știi dacă schimbi valută în această perioadă

Moneda unică europeană a fost cotată la 5,2456 lei, în creștere față de ziua precedentă, când cursul oficial era de 5,2339 lei.

Este o evoluție care atrage din nou atenția celor care urmăresc zilnic piața valutară și a românilor care au cheltuieli sau venituri în euro, dar este o evoluție care ar trebui să ne intereseze pe toți, deoarece, în final, prețul pentru un euro scump este decontat de toată populația.

Euro crește din nou. Ce arată cursul oficial al BNR

Potrivit cursului valutar publicat de BNR pentru 14 iulie, un euro valorează 5,2456 lei, față de 5,2339 lei în ședința anterioară.

Diferența ți poate părea nesemnificativă, dar pentru cei care schimbă frecvent valută, schimbă sume consistente dintr-o dată sau pur și simplu efectuează plăți recurente în moneda europeană, fiecare modificare este importantă.

Cine poate simți cel mai repede efectele unui euro mai scump

Creșterea cursului euro îi interesează în primul rând pe cei care au cheltuieli în această monedă. Dacă urmează să pleci într-o vacanță în străinătate, să faci plăți în euro sau să schimbi o sumă importantă, este posibil să observi diferențe față de zilele în care moneda europeană avea o valoare mai mică.

Însă efectele unui euro mai scump nu se opresc aici. Chiar dacă nu ai o rată în euro și nu pleci peste hotare, evoluția cursului valutar poate ajunge, în timp, să se reflecte și în cheltuielile de zi cu zi.

România importă mai multe bunuri decât exportă, de la echipamente și materii prime până la produse alimentare, medicamente sau bunuri de consum. O parte importantă dintre aceste tranzacții sunt plătite în euro. Atunci când moneda europeană se apreciază, costurile pentru importatori cresc, iar o parte dintre acestea pot fi transferate ulterior în prețurile plătite de consumatori.

Îți amintim că România a înregistrat în primul trimestru al anului cel mai ridicat deficit de cont curent din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Află de aici mai multe despre deficitul de cont curent al României și dependența de importuri.

De aceea, un curs mai ridicat al euro poate influența, în timp, prețul unor produse și servicii. Impactul nu apare peste noapte și nici nu înseamnă că toate prețurile cresc imediat, însă cursul de schimb este unul dintre factorii pe care companiile îi iau în calcul atunci când își stabilesc costurile.

În plus, România înregistrează de mai mult timp un deficit de cont curent, ceea ce înseamnă, pe scurt, că țara cumpără din exterior mai multe bunuri și servicii decât vinde. Într-un astfel de context, evoluția cursului euro este urmărită cu atenție de economiști și de mediul de afaceri, deoarece poate influența costurile din economie și, indirect, bugetul fiecărei familii.

Acestea fiind spuse, chiar dacă o creștere de câțiva bani pare nesemnificativă, atunci când se aplică la milioane de tranzacții și importuri, efectele se pot resimți treptat în economie și în prețurile pe care le plătim cu toții.

Euro este în creștere. Ce este bine să faci înainte de a schimba valută

Dacă nu este o urgență, merită să verifici mai întâi cursul oficial publicat de BNR și apoi să compari ofertele mai multor bănci sau case de schimb valutar. Diferențele dintre cursurile practicate pot însemna sume importante atunci când schimbi valori mai mari, iar unele instituții bancare de la noi oferă condiții de schimb avantajoase clienților, cum ar fi cursuri preferențiale după o anumită sumă.

De asemenea, este bine să ai în vedere că evoluțiile zilnice ale cursului valutar fac parte din funcționarea normală a pieței și că o modificare de la o zi la alta nu indică, în mod automat, o tendință pe termen lung.

Ce poți face dacă urmează să schimbi euro în perioada următoare

Dacă ai nevoie să schimbi valută în zilele următoare, nu te grăbi să schimbi bani la prima bancă sau casă de schimb care îți iese în cale.

Compară ofertele mai multor case de schimb și ale băncilor, pentru că diferențele pot fi semnificative, mai ales în cazul sumelor mari.

De asemenea, verifică întotdeauna cursul oficial al BNR înainte de tranzacție și ține cont că acesta este un curs de referință, nu neapărat cel la care vei cumpăra sau vinde euro.

Dacă schimbul nu este urgent, urmărește evoluția cursului câteva zile și evită deciziile luate din impuls, pentru că în finanțe deciziile grăbite, bazate pe emoție, sunt adesea neinspirate.

Alege să rămâi informat, calm și calculat!