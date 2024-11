Bogdan Chirieac trăieşte „un coşmar“

Supărare mare în tăbara susţinătorilor lui Marcel Ciolacu din presă, după ce candidatul PSD e pe punctul de a nu intra în turul 2.

„Eu nu m-am trezit, ci inca sunt intr-un cosmar. Probabil ca unii dintre romani sunt in aceeasi situatie. Am auzit si declaratia celor de la USR din aceasta dimineata, din care rezulta ca in turul 2 la alegerile prezidentiale trebuie sa aleg intre un prorus si cel mai slab candidat, cel mai putin pregatit candidat la presedintie. Lasconi e pro-occidentala, daca stie unde e Occidentul“, a declarat Bogdan Chirieac la Antena 3.

„Eu sper ca Marcel Ciolacu sa intre, totusi, in turul 2, asa cum mi-as fi dorit ca Nicolae Ciuca sa intre in turul 2, ca sa nu alegem intre Rusia si nimic. Atat am putut noi sa votam, ca popor“, a mai spus Chirieac.